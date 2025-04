Pełczyńska-Nałęcz: Wielki Piątek dniem wolnym? Kryzys demograficzny to blokuje

Niemcy odsyłają falami uchodźców i migrantów do Polski. Straż Graniczna ujawniła statystyki

Podlaski Bon Turystyczny – wsparcie dla branży i turystów

Urząd Marszałkowski w Białymstoku poinformował, że program "Podlaski Bon Turystyczny" wystartuje już od Wielkanocy, czyli od 20 kwietnia 2025 roku. Celem programu jest ożywienie turystyki w regionie i wsparcie lokalnych przedsiębiorców w związku z trudną sytuacją przy granicy z Białorusią. Dzięki bonowi, noclegi turystyczne w województwie podlaskim staną się bardziej dostępne dla odwiedzających.

Bon turystyczny skierowany jest do turystów spoza województwa podlaskiego (tylko osoby dorosłe), którzy planują pobyt w regionie na minimum dwa noclegi. W jego zasięgu jest niemal 600 obiektów turystycznych. Dofinansowanie można wykorzystać na kempingach, polach dla kamperów, w pensjonatach oraz hotelach o różnej kategorii (ilości gwiazdek). Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju obiektu i wynosi odpowiednio 200 zł, 300 zł lub 400 zł.

Lista obiektów zakwalifikowanych do programu

Katarzyna Sadowska, dyrektor Biura Turystyki w urzędzie marszałkowskim, poinformowała, że do programu zakwalifikowano 567 obiektów noclegowych, które spełniły wymagane kryteria. 46 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia tych kryteriów. Przedsiębiorcy musieli znajdować się w odpowiednich rejestrach oraz nie posiadać zaległości w płatnościach w ZUS czy urzędach skarbowych. Pełna lista obiektów, w których można wykorzystać bon, dostępna jest na stronie https://podlaskibonturystyczny.pl/ w zakładce "Gdzie pojechać".

Turysta będzie mógł samodzielnie wygenerować bon na stronie internetowej programu. W tym celu należy podać swoje dane, a następnie otrzymać unikalny kod na swój telefon. Podczas rezerwacji noclegu należy poinformować o posiadaniu bonu i chęci jego wykorzystania. Na początek bony będą dostępne na noclegi w kwietniu i maju. Jak zapowiedziano, bony na kolejne miesiące będą uruchamiane sukcesywnie.

Finansowanie i założenia programu

Podlaski Bon Turystyczny to autorski program samorządu województwa podlaskiego. Na rok 2025 przeznaczono na ten cel 2 mln zł z budżetu regionu. Program realizowany jest przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną. Marszałek Łukasz Prokorym podkreślił, że program ma na celu pokazanie, że województwo podlaskie jest nie tylko pięknym, ale przede wszystkim bezpiecznym regionem. Wyraził przekonanie, że bon przyczyni się do tego, że rozpoczynający się sezon turystyczny będzie "jednym z najlepszych w ostatnich latach".

Marszałek wyjaśnił, że bonem objęte jest całe województwo, ponieważ sytuacja na wschodzie, w tym zamknięcie drogowych przejść granicznych z Białorusią oraz tzw. strefa buforowa, wpływa na cały region. "Oczywiście tereny przygranicze takie jak Białowieża, Hajnówka, Mielnik, Suwalszczyzna odczuwają to bardzo, ale wpływ dotyczy całego regionu. Nie chcieliśmy jako władze województwa dzielić naszego regionu na strefy lepsze i gorsze. Jak sama nazwa bonu wskazuje, jest to bon podlaski i dlatego dotyczy on całego województwa" - wyjaśnił Prokorym.

Marszałek Prokorym zapowiedział, że kwota 2 mln zł przeznaczona na program może okazać się niewystarczająca i zadeklarował, że samorząd znajdzie dodatkowe pieniądze na ten cel. "Zapewniam wszystkich, że nie zabraknie pieniędzy w podlaskim bonie turystycznym" - powiedział.

Kryzys migracyjny a turystyka

Kryzys migracyjny przy granicy z Białorusią, wywołany przez stronę białoruską, trwa od lata 2021 roku. Turystyka jest jedną z branż, która najbardziej odczuwa negatywne skutki tej sytuacji. Podlaski Bon Turystyczny ma być odpowiedzią na te wyzwania i zachęcić turystów do odwiedzenia tego wyjątkowego regionu Polski.

Wielki Quiz PRL: Jak obchodzono Wielkanoc w Polsce Ludowej? Zmierz się z pytaniami! Pytanie 1 z 20 Jakie trudności mogły napotkać osoby chcące kupić składniki na tradycyjne wielkanocne potrawy w PRL? Brak pieniędzy Braki w zaopatrzeniu sklepów i gigantyczne kolejki c Zakaz sprzedaży niektórych produktów Następne pytanie