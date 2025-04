Ministerstwo Rodziny analizuje skrócenie czasu pracy. Po świętach przedstawi wyniki

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapowiedziała w programie Polsatu Graffiti, że jeszcze w kwietniu zostaną przedstawione kluczowe wnioski z analiz dotyczących skrócenia tygodnia pracy. To długo wyczekiwana informacja dla wielu Polaków, którzy liczą na zmiany w organizacji czasu pracy. "Powiemy wtedy, co dalej" – podkreśliła minister.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że pierwszy etap analiz dotyczących skrócenia tygodnia pracy został już zakończony i prace będą kontynuowane. Minister zapowiedziała, że w ostatnim tygodniu kwietnia jej resort przedstawi najważniejsze wnioski z tych analiz. "Powiemy wtedy, co dalej" – podkreśliła Dziemianowicz-Bąk.

Szefowa MRPiPS wyjaśniła, że "najbardziej podstawowe wnioski to, że jest to rozwiązanie oczekiwane, że musi ono i będzie się ono opierało na zachowaniu poziomu tego samego wynagrodzenia. To znaczy krótszy tydzień pracy - tak, ale przy tym samym wynagrodzeniu". Zdaniem minister, same analizy są bardzo obiecujące.

Skrócenie czasu pracy będzie zależne od zawodu?

O skróconym czasie pisał też "Dziennik Gazety Prawnej" przypominający, że prace badawczo-koncepcyjne nad skróceniem tygodnia pracy trwały w MRPiPS od ubiegłego roku. Resort w odpowiedzi na pytanie dziennika zaznaczył, że skrócenie czasu pracy będzie musiało być "rozłożone w czasie i stopniowe", a rozwiązania mają być dostosowane do różnych grup społecznych.

- Rozwiązania muszą być szyte na miarę. Inne dla sektora przemysłowego, inne dla pracowników kreatywnych i biurowych, bo nie zawsze jedno rozwiązanie pasuje do wszystkich - podkreśliła Dziemianowicz-Bąk w rozmowie w Polsacie.

Polacy jednym z najdłużej pracujących narodów w Unii Europejskiej

Jak podaje "DGP", że w Polsce nie ma w tej chwili podstawy prawnej do wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy na poziomie ogólnokrajowym, firmy mają możliwość mają możliwość ustanowienia skrócenia czasu pracy z pracownikami.

Z analiz wynika, że Polacy są jednym z najdłużej pracujących narodów w Unii Europejskiej. Rzeczywisty tygodniowy czas pracy w Polsce wynosi 39,3 godziny, a średnia unijna wynosi 36,1 godzin. Jak wynika z kodeksu pracy, czas pracy nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym czterech miesięcy.

Pytacie w listach, czy po Wolnej Wigilii czas na wolny Wielki Piątek.A co, gdyby wolny był… każdy piątek? 🤔Albo inny dzień czy kilka godzin w tygodniu? Wnioski z badań i analiz skróconego czasu pracy (z zachowaniem wynagrodzenia❗) przedstawimy jeszcze przed majówką —… pic.twitter.com/F85ho50Tz5— A. Dziemianowicz-Bąk (@AgaBak) April 18, 2025

