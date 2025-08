Tradycyjne liczniki zostaną zastąpione nowoczesnymi, zdalnymi urządzeniami.

Zmiana dotyczy głównie klientów z grupy taryfowej 3.

Rozliczenia będą oparte na rzeczywistym zużyciu gazu.

Zużycie gaz będzie można monitorować w aplikacji lub panelu online.

Użytkownicy nie ponoszą kosztów wymiany liczników.

Koniec wizyt inkasentów do spisania licznika. Od sierpnia wprowadzone będą cyfrowe liczniki gazu

Od sierpnia w Polsce zostanie wprowadzony zdalny odczyt gazu, który ma na celu zwiększenie komfortu i dokładności rozliczeń. Dotyczy to blisko dwóch milionów gospodarstw domowych, które stopniowo będą wyposażane w nowoczesne, zdalne liczniki.

Projekt „eGazomierz” zakłada wymianę ponad 1,38 miliona urządzeń. Nowe liczniki mają przesyłać automatycznie dane. To wyeliminuje potrzebę wizyt inkasenta czy ręcznego spisywania stanu licznika. Co więcej, inaczej niż do tej pory, rozliczenia nie będą oparte na prognozach, a na rzeczywistym zużyciu.

Kiedy zostanie wymieniony twój licznik gazowy?

Liczniki będą wymienianie stopniowo, do końca 2026 roku. Jak wyjaśnia Tomasz Sikorski z biura komunikacji i marketingu PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. wymiana dotyczy "klientów z grupy taryfowej 3, czyli odbiorców w gospodarstwach domowych o największym zużyciu gazu w ciągu roku".

- Klienci z tej grupy nie otrzymują i nie otrzymywali prognoz, i płacą wyłącznie za rzeczywiste zużycie gazu - mówi Sikorski.

Obecnie, rozliczenie klientów z grupy taryfowej 3 opiera się na odczytach inkasentów, które odbywają się 6 lub 9 razy w roku. Klienci otrzymują rachunki wystawione na podstawie rzeczywistego zużycia gazu.

Z kolei klienci, którzy wybrali grupę taryfową z końcówką 12T (w tym wypadku 3.12T), sami podają stan gazomierza raz w miesiącu i na tej podstawie otrzymują comiesięczny rachunek rozliczeniowy.

Polacy nie zapłacą za wymianę gazomierza

Inteligentne gazomierze mają zastąpić odczyty inkasentów. Klienci korzystający z taryfy oznaczonej jako 12T, chcący otrzymywać faktury co miesiąc, muszą dalej przekazywać stan licznika raz w miesiącu, aby możliwe było comiesięczne rozliczenie oparte na rzeczywistym, aktualnym zużyciu gazu.

Kolejną dobrą wiadomością jest fakt, że użytkownicy nie poniosą żadnych kosztów związanych z wymianą gazomierzy. Wymianę będzie finansować Polska Spółka Gazownictwa przy wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy.

