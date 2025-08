Konta OKI mają być alternatywą dla podatku Belki

Konta OKI będą zwolnienie z podatku Belki do 100 tys. zł

Zamiast podatku Belki konta OKI będą objęte podatkiem od aktywów powyżej 100 tys. zł

Na kontach OKI będzie można gromadzić kapitał w różnych instrumentach finansowych

Konto OKI zamiast likwidacji podatku Belki do 100 tys. zł

Jak powiedział minister finansów Andrzej Domański na konferencji prasowej, konta OKI są wzorowane na szwedzkich kontach ISK. Argumentował, że rozwiązanie ze Szwecji jest wysoce oceniane przez Unię Europejską. Wprowadzone w 2012 roku konta ma ok. 40 proc. dorosłych Szwedów.

Zgodnie z założeniami z OKI, zyski z konta mają być zwolnione z podatku Belki do aktywów wysokości 100 tys. zł. Nadwyżka od tych aktywów nie będzie jednak objęta standardowym podatkiem Belki wynoszącym 19 proc.; a nowym podatkiem od aktywów.

Podatek według zapowiedzi ministerstwa ma wynosić 0,8-0,9 proc. przez rok. Jak wskazuje Puls Biznesu, wysokość podatku ma się zmieniać, bo ma być iloczynem podatku Belki i rocznej stopy wolnej od ryzyka wyliczaną na podstawie rentowności rocznych, lub trzyletnich obligacji skarbowych. Domański póki co skłania się ku trzyletnim.

Choć podatek od aktywów wydaje się niższy od podatku Belki, to jest haczyk. Dotychczasowy podatek od zysków kapitałowych był pobierany tylko w wypadku wypracowania zysku. Nowy podatek będzie pobierany od średniorocznego stanu rachunku, więc zapłacimy go nawet jeśli poniesiemy stratę!

Ponadto w przypadku lokat i obligacji oszczędnościowych zwolnienie z podatku Belki będzie przysługiwało do kwoty 25 tys. zł.

Co będzie można wpłacać na konta OKI?

Na kontach OKI będzie można gromadzić kapitał w postaci akcji, obligacji (notowanych i oszczędnościowych), w funduszach inwestycyjnych, lokatach oraz instrumentach dopuszczonych do obrotu giełdowego, jak np. ETF-y.

Na konto OKI będzie można wpłacać jedynie gotówkę - nie będzie możliwości transferowania posiadanych już akcji, czy funduszu inwestycyjnych. Pieniądze będzie można wypłacić nawet następnego dnia po ich wpłaceniu.

Kto będzie mógł założyć konto OKI?

- Potencjalnie będzie można mieć więcej niż jedno konto OKI, ale to będzie jeszcze przedmiotem konsultacji. Limit 100 tys. zł dotyczy wszystkich potencjalnych form i wszystkich rachunków OKI. Natomiast chodzi nam o to, by samo rozliczenie było proste, dlatego to, czy będzie możliwość posiadania jednego czy większej liczby rachunków, będzie przedmiotem konsultacji – komentował Andrzej Domański.

Konta OKI będą indywidualne i tak jak IKE i IKZE będzie można je założyć nawet 16-letniemu dziecku. Rachunki będą mogły prowadzić banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, TFI i biura maklerskie.

Andrzej Domański zapowiedział, że program najprawdopodobniej zostanie wprowadzony w połowie 2026 roku.

Andrzej Domański IMPACT 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.