Polska przedłuża tymczasową kontrolę graniczną z Niemcami i Litwą do 4 października.

Zmiany obejmują usunięcie nieużywanych przejść rzecznych i dodanie nowego przejścia pieszo-rowerowego.

Eksperci kwestionują zasadność i skuteczność kontroli, wskazując na brak danych uzasadniających te środki.

Przedłużenie kontroli na granicy z Niemcami i Litwą

Od środy obowiązuje decyzja o przedłużeniu czasowej kontroli granicznej z Niemcami i Litwą do 4 października. Pierwotne rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji obejmowało okres od 7 lipca do 5 sierpnia, natomiast obecne regulacje wydłużają ten czas o 60 dni. W piątek rozporządzenie zostało również notyfikowane Komisji Europejskiej.

Zmiany w przejściach granicznych z Niemcami

Trzy rzeczne przejścia graniczne – Miłów (woj. lubuskie), Widuchowa i Gryfino (woj. zachodniopomorskie) – zostały wykreślone z wykazu ze względu na całkowity brak ruchu granicznego.

Z kolei nowo dodane przejście pieszo-rowerowe Nowe Warpno – Rieth odpowiada na potrzeby lokalnych mieszkańców oraz turystów. Kontrola na tym odcinku będzie prowadzona na 50 metrów przed mostem. Rozszerzono też teren przejścia Świnoujście Promenada o przyległą plażę, co umożliwi kontrolę osób przekraczających ten fragment granicy.

Kontrowersje wokół zasadności kontroli

Eksperci poddają w wątpliwość celowość przedłużania kontroli granicznych. Dr hab. Witold Klaus, profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN, wskazał, że „kontrole te nigdy nie były konieczne” oraz że brakuje danych uzasadniających takie środki.

Podczas sztabu w MSWiA ujawniono, że od początku obowiązywania kontroli odmówiono wjazdu 185 osobom.

– "Mówimy o 185 osobach na obu granicach, którym odmówiono wjazdu do Polski. Nie wiemy, kto to był i z jakich przyczyn odmówiono tym osobom wjazdu, ale nie wygląda na to, żeby były to osoby, w związku z którymi kontrole graniczne wprowadzono. MSWiA i premier Donald Tusk podawali, że kontrole są prowadzone w związku z przerzucaniem z Niemiec do Polski osób nieudokumentowanych. Jednak te odmowy wjazdu nie pokazują, żeby ten proceder miał miejsce. One potwierdzają tylko to, że te kontrole są niepotrzebne i są bezsensownym wydawaniem pieniędzy podatników "– ocenił Klaus.

Dane straży granicznej i skuteczność działań

Komendant główny Straży Granicznej, gen. dyw. SG Robert Bagan, podał, że w ciągu 30 dni obowiązywania kontroli zatrzymano 14 osób pomagających w nielegalnej migracji przy granicy z Litwą. W całym 2025 roku zatrzymano w Polsce 328 takich osób, z czego 154 trafiły do aresztu tymczasowego. Nie doprecyzowano jednak, czy wspomniane 14 zatrzymań miało miejsce na samej granicy czy w jej pobliżu.

- „Straż Graniczna ma wystarczająco dużo wiedzy i kompetencji, by prowadzić kontrole wyrywkowe, co potwierdzają dane o zatrzymanych” – ocenił Klaus.

