Promocje w Biedronka Home – garnki za 1 zł

Sieć sklepów Biedronka prężnie rozwija swój sklep internetowy Biedronka Home, gdzie do końca sierpnia trwają duże promocje. Szczególnie kusząca jest oferta na garnki. Biedronka przeceniła zestawy garnków:

* 6-elementowy z aluminium MG Home Rose Gold z 299 zł na 159 zł,

* 8-elementowy ze stali nierdzewnej MG Home Black z 299 zł na 149 zł,

* 6-elementowy ze stali nierdzewnej Florina Gravito z 299 zł na 179 zł.Co więcej, przy zakupie jednego z tych zestawów, Biedronka oferuje kolejny produkt za symboliczną złotówkę.

Czajnik i opiekacz Hoffen za 1 zł – jak skorzystać?

Przy zakupie wybranego kompletu garnków, możemy dobrać stalowy czajnik elektryczny Hoffen o pojemności 1,7 l i mocy 2200 W lub opiekacz do kanapek z wymiennymi płytkami Hoffen 850 W właśnie za 1 zł. Warto dodać, że czajnik normalnie kosztuje 69,99 zł, a opiekacz – 79,90 zł, co oznacza realne oszczędności.

W promocyjnej cenie znajdziemy też kostkarkę do lodu - 299 zł i wygodną lodówkę turystyczną - 49,99 zł.

Powerbanki Eveready za grosze w Biedronce

W ramach oferty „Back to School” Biedronka przygotowała również promocję na powerbanki Eveready o pojemności 30000 mAh. Do niedzieli 31 sierpnia, kupując dwa urządzenia biorące udział w akcji (regularna cena to 179 zł), za drugi zapłacimy tylko złotówkę.

Smartwatche Iutech S40 – idealne na powrót do szkoły

Z okazji powrotu do szkoły sieć przygotowała także promocje na inne sprzęty, np. na smartwatche Iutech S40, dostępne w kolorach: czarnym, różowym, niebieskim i zielonym. W Biedronka Home, po przecenie o 62%, są one o niemal 100 zł tańsze – zamiast 159 zł można je kupić za 59,90 zł. Za połowę ceny możemy kupić zestaw "plecak + piórnik" w cenie tylko 49,99 zł.

Pieniądze to nie wszystko - dr Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.