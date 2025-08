Karol Nawrocki, obecny prezes IPN, zostanie zaprzysiężony na prezydenta Polski 6 sierpnia, co wiąże się ze znacznym wzrostem jego dochodów.

Pensja prezesa IPN wynosiła dotąd ponad 18 tys. zł brutto miesięcznie

Jako prezydent Polski, Karol Nawrocki będzie zarabiał prawie 30 tys. zł brutto

Ile zarabiał Karol Nawrocki jako prezes IPN?

Wynagrodzenie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, którym do tej pory był Karol Nawrocki, jest regulowane przez przepisy prawa i opiera się na tak zwanej kwocie bazowej, która stanowi podstawę do ustalania pensji dla najważniejszych osób w państwie. Obecnie kwota ta wynosi 1789 zł i 42 gr.

Jak informuje "Fakt", pensja prezesa IPN składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego. Łącznie daje to kwotę 17 786 zł i 83 gr brutto miesięcznie. Warto również zaznaczyć, że od 1 stycznia 2025 roku prezes IPN dostał liczyć na podwyżkę. Rząd Donalda Tuska podjął decyzję o zwiększeniu kwoty bazowej do 1 878 zł i 89 gr. Oznacza to, że od nowego roku pensja prezesa IPN wzrosła do 18 676 zł i 17 gr, co stanowi wzrost o prawie 890 zł brutto miesięcznie.

Ile wzrośnie pensja Karola Nawrockiego po przejęciu urzędu prezydenta?

Karol Nawrocki, obejmując urząd prezydenta, może liczyć na podwyżkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnej kwocie bazowej, jego miesięczne wynagrodzenie wyniesie 29 987,08 zł brutto.

Na tę kwotę składają się: wynagrodzenie zasadnicze wysokości 18 413,12 zł brutto, dodatek funkcyjny wysokości 7891,34 zł brutto, oraz dodatek za wysługę lat wysokości 3682,62 zł brutto (przy maksymalnej stawce).

Po wzięci pod uwagę podatków i składek ZUS, Karol Nawrocki będzie otrzymywał około 21 000 zł netto ("na rękę") miesięcznie.

Warto jednak podkreślić, że choć prezydent dostaje pensję, to takiego komfortu nie ma pierwsza dama, czyli od 6 sierpnia Marta Nawrocka. Jednak państwo będzie pokrywać jej składki emerytalne, naliczane od średniego wynagrodzenia, co wpłynie na wysokość jej emerytury.

