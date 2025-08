Prezydent Karol Nawrocki złożył stanowcze deklaracje dotyczące wieku emerytalnego i wprowadzenia euro w Polsce.

W swoim expose prezydent potwierdził sprzeciw wobec podniesienia wieku emerytalnego oraz jednoznacznie odrzucił wprowadzenie wspólnej waluty.

Związek Solidarność poparł Nawrockiego w wyborach, a jego obietnice obejmują również ochronę praw pracowniczych i polskiego rolnictwa.

Konkretne plany prezydenta, w tym gwarantowana waloryzacja emerytur

Expose prezydenta potwierdza kampanijne zapowiedzi

W swoim pierwszym orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym prezydent Karol Nawrocki jasno zadeklarował:

Tak dla polskiej złotówki, nie dla euro. Jako prezydent Polski nie pozwolę podnieść wieku emerytalnego.

To potwierdza obietnice składane już w lutym podczas podpisania umowy programowej z NSZZ "Solidarność" w historycznej Sali BHP w Gdańsku.

"Jeśli nie chcesz pracować aż do śmierci, głosuj na Nawrockiego"

To słowa przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy, które padły podczas ceremonii podpisania umowy programowej z Karolem Nawrockim 13 lutego 2025 roku. Uroczystość odbyła się w symbolicznym miejscu – historycznej Sali BHP w Gdańsku, gdzie rodzili się związkowcy w czasach PRL-u.

Duda nie przebierał w słowach, zwracając się do związkowców: "To działa prosto, to jest prosty mechanizm. Jeśli nie chcesz pracować aż do śmierci, głosuj na Karola Nawrockiego. Jeśli chcesz spędzić czas z rodziną w niedzielę, głosuj na Karola Nawrockiego".

Nawrocki: Będę bronił polskich emerytów

W swoim expose prezydent zapowiedział realizację "planu XXI wieku", który - jak podkreślił - "dostał 10,5 miliona głosów wyborców". Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Nawrocki ma złożyć projekt ustawy przewidujący gwarantowaną waloryzację emerytur o minimum 150 zł oraz wskaźnik waloryzacji zawsze wyższy od inflacji.

W podpisanej w lutym umowie z "Solidarnością" zobowiązał się do utrzymania obecnego wieku emerytalnego oraz kontynuacji ochrony dotychczasowych osiągnięć dotyczących praw pracowniczych. To oznacza, że w przypadku takiej próby będzie blokował wszelkie ustawy podwyższające granicę emerytalną ponad obecne 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Nawrocki zapowiedział też, że jako prezydent będzie stał na straży funkcjonowania związków zawodowych oraz ich niezależności. W umowie znalazły się również zapisy o utrzymaniu programów społecznych dla rodzin oraz działaniu "w poszanowaniu dla tradycji solidarnościowej i wartości chrześcijańskich".

Stanowcze "nie" dla euro

Kilka miesięcy później, 25 maja 2025 roku, Nawrocki w rozmowie z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem jednoznacznie wykluczył wprowadzenie euro w Polsce. "Tak, jestem przeciwnikiem euro, nie tylko ze względów ekonomicznych" - zadeklarował kandydat PiS-u.

Nawrocki podkreślił, że "będzie stał na straży polskiego złotego", co stanowi część jego programu wyborczego. W tej kwestii jego stanowisko zbiegło się z deklaracjami konkurenta z KO – Rafała Trzaskowskiego, który również wykluczył wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej.

Co jeszcze obiecuje Nawrocki?

W ramach umowy z "Solidarnością" kandydat popierany przez PiS zobowiązał się do:

Kontynuacji ochrony praw pracowniczych, w tym ograniczenia handlu w niedziele

Utrzymania stale rosnącej płacy minimalnej

Wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej

Ochrony miejsc pracy i wsparcia dla polskiej gospodarki

Hamowania negatywnych skutków europejskiego Zielonego Ładu

Ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego

Nawrocki zapowiedział również, że w przypadku wygranej Rada Dialogu Społecznego będzie dla niego ważnym forum, które będzie wzmacniał. "Będę się wsłuchiwał w głos Rady, bo Polska dziś potrzebuje dialogu" – zadeklarował kandydat.

