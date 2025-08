Rząd planuje utrzymać niższe ceny energii, pomimo rynkowego charakteru spółek energetycznych, które są również własnością Skarbu Państwa.

Celem jest przedłużenie mrożenia cen energii do końca roku oraz wprowadzenie bonów ciepłowniczych dla najbardziej potrzebujących.

Niższe ceny energii – rząd ma plan

Minister energii Miłosz Motyka zapewnił, że rząd posiada plan na utrzymanie niższych cen energii mimo ograniczeń związanych z rynkowym charakterem spółek energetycznych. Podkreślił, że „są to też spółki z udziałem Skarbu Państwa, a więc i naszym”. Zgodnie z jego deklaracją, celem jest wydłużenie mrożenia cen energii do końca roku, a do realizacji tego zamiaru niezbędna będzie decyzja prezydenta.

Na pytanie o perspektywy cen energii od 2025 roku, minister wskazał korzystne trendy na rynku: „Widzimy dzisiaj absolutnie przestrzeń do tego, aby wnioski taryfowe do prezesa URE były składane na dużo niższe kwoty niż te, które są obecnie. Tak się kształtują ceny energii na giełdzie”.

Osłony dla ciepłownictwa już w sierpniu

Jednym z najpilniejszych tematów pozostaje ciepłownictwo, które – jak zapowiedział minister – zostało przejęte od resortu klimatu. Już teraz prowadzone są intensywne prace nad pakietem osłonowym.

Motyka ujawnił: „Nie czekamy i w tym miesiącu, po dyskusji z resortem finansów, chcemy mieć już wypracowane rozwiązanie. Chcemy celować w najbardziej potrzebujących”. Zaznaczył przy tym, że sytuacja w niektórych miastach, takich jak Ruda Śląska, jest dramatyczna – tam ceny ciepła mogą wzrosnąć nawet o 90 proc., jeśli nie zostanie utrzymane mrożenie taryf.

Jak deklaruje Miłosz Motyka, konkretne rozwiązania powinny być gotowe już w sierpniu.

Bony ciepłownicze: pomoc dla najbardziej potrzebujących

W ramach nowych rozwiązań rząd planuje bony ciepłownicze – formę bezpośredniego wsparcia dla gospodarstw domowych dotkniętych rosnącymi kosztami. Minister ocenił, że „na ten rok szacunkowo może to być koszt 300–500 mln zł”. Dodał również: „Na przyszły rok około miliarda zł. Wszystko jednak zależy od przyjętego wariantu, bo mamy wypracowanych kilka. Jest to przedmiot rozmów z Ministerstwem Finansów co do parametrów wsparcia. Naszym zdaniem interwencja państwa jest potrzebna”.

