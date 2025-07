Ile naprawdę zarabia żołnierz? Mamy aktualne pensje i pełną listę wojskowych bonusów

Wojsko Polskie systematycznie podnosi wynagrodzenia, by przyciągnąć nowych rekrutów i utrzymać doświadczonych żołnierzy. Po ostatnich podwyżkach około 5 proc., podstawowe uposażenie szeregowego wzrosło do 6 300 zł brutto. To jednak dopiero początek - prawdziwe zarobki żołnierzy są znacznie wyższe dzięki licznym dodatkom i premiom.

