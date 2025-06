Źródła dochodów Donalda Trumpa

Oświadczenie majątkowe Donalda Trumpa ujawnia bogactwo źródeł dochodów, które składają się na jego imponujący majątek. Wśród nich znajdują się kryptowaluty, pola golfowe, opłaty licencyjne i inne przedsięwzięcia biznesowe. „Chociaż Trump powiedział, że przekazał swoje firmy pod zarząd powierniczy dzieciom, to dane pokazują, w jaki sposób dochód z tych źródeł ostatecznie nadal przypada prezydentowi” – zauważył Reuters, dodając, że naraża to Trumpa na oskarżenia o konflikt interesów.

Agencja Reutera zwraca uwagę na potencjalny konflikt interesów, wynikający z faktu, że Donald Trump nadal czerpie korzyści finansowe z firm, które teoretycznie przekazał pod zarząd powierniczy swoim dzieciom. „Niektóre z jego biznesów w branżach takich jak kryptowaluty korzystają ze zmian w polityce USA za jego kadencji i stały się przedmiotem krytyki” – podkreśliła agencja.

Szczegóły oświadczenia majątkowego

Dokument z oświadczeniem majątkowym podpisano 13 czerwca, jednak nie wskazano w nim jednoznacznie, jaki okres obejmuje. Reuters przekazał, że oświadczenie ujawnia dochody uzyskane do końca 2024 r. Wśród źródeł dochodów Donalda Trumpa wymieniono m.in. token typu „meme coin” o nazwie $TRUMP. Jego wartość oszacowano na około 320 mln dolarów. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób kwota ta została rozdzielona między Trumpa i jego partnerów biznesowych.

Kluczową częścią majątku Trumpa pozostają udziały w Trump Media & Technology Group, do której należy platforma społecznościowa Truth Social.

Dochody z trzech pól golfowych na Florydzie i prywatnego klubu Mar-a-Lago przyniosły natomiast prezydentowi łącznie co najmniej 217,7 mln dolarów.

Trump biznesmen

Donald Trump urodził się 14 czerwca 1946 w Nowym Jorku. To amerykański przedsiębiorca, osobowość telewizyjna i polityk, 45. prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 2017–2021 oraz 47. prezydent Stanów Zjednoczonych od 2025. Człowiek Roku tygodnika „Time” w 2016[2] i 2024. Przedsięwzięcia biznesowe Donalda Trumpa realizowane są w ramach The Trump Organization. Za jej pośrednictwem Donald Trump prowadzi interesy związane z nieruchomościami w blisko 20 krajach świata, wśród nich obecne są zarówno hotele, wchodzące w skład międzynarodowej sieci Trump International Hotel and Tower. W sumie z ramienia The Trump Organization Donald Trump zarządza ponad 500 podmiotami gospodarczymi, reprezentującymi szeroki zakres branż[

