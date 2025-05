Trump chce, by Amerykanie płacili mniej za leki

Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie, które ma na celu obniżenie cen leków dla amerykańskich obywateli. Argumentuje, że koncerny farmaceutyczne obniżają ceny swoich produktów, aby wejść na zagraniczne rynki, a koszty tych obniżek ponoszą Amerykanie. Trump jest przekonany, że to niesprawiedliwe i chce to zmienić. Donald Trump nie kryje swojego oburzenia różnicami w cenach leków między USA a innymi krajami. "Wszyscy powinni być równi. Wszyscy powinni płacić tę samą cenę" – powiedział Trump. Jako przykład podał rozmowę ze swoim znajomym, który w Londynie otrzymał zastrzyk odchudzający za 88 dol., podczas gdy ten sam lek w USA kosztuje 1 tys. 300 dol.

Firmy farmaceutyczne mają 30 dni na obniżkę cen

Rozporządzenie Trumpa daje firmom farmaceutycznym 30 dni na obniżenie cen leków w USA. Jeśli ceny nie zostaną dostosowane do poziomu cen w innych krajach, Trump zapowiedział nałożenie ceł na leki. Grozi również podniesieniem ceł na towary z Unii Europejskiej.

Trump nie przebiera w słowach, mówiąc o Unii Europejskiej: "Oni sprzedają nam 13 mln samochodów. My nie sprzedajemy im żadnego. Sprzedają nam swoje produkty rolne. My nie sprzedajemy im praktycznie nic. Nie biorą naszych produktów. To daje nam wszystkie karty (...) Więc będą musieli zapłacić więcej za opiekę zdrowotną, a my będziemy musieli zapłacić mniej". Trump stwierdził również, że pod tym względem Unia Europejska jest "paskudniejsza niż Chiny".

Ekspert ostrzega przed konsekwencjami dla polskich pacjentów

Decyzja Donalda Trumpa budzi jednak obawy ekspertów. Dr Jarosław Frąckowiak, dyrektor ds. strategii i relacji zewnętrznych w PEX, firmie zajmującej się analizami rynku aptecznego, w swojej wypowiedzi cytowanej przez "Fakt" ostrzega, że zmiana prawa może doprowadzić do tego, że część nowoczesnych terapii może być dla Polaków niedostępna. "Ewentualne wdrożenie decyzji prezydenta Trumpa o redukcji cen leków innowacyjnych w USA i podjęciu działań w celu podniesienia cen leków w innych krajach, może zdecydowanie wpłynąć na politykę cenową firm farmaceutycznych, a co za tym idzie na dostępność leczenia farmakologicznego dla pacjentów" – powiedział dr Frąckowiak.

W Polsce wyższe ceny leków innowacyjnych mogą doprowadzić do stanu, w którym otrzymanie refundacji będzie niemożliwe, może się opóźnić, bądź dany lek będzie dostępny dla mniejszej populacji chorych. "W Polsce wyższe ceny leków innowacyjnych mogą doprowadzić do stanu, w którym otrzymanie refundacji – czyli zapewnienie dostępności leczenia pacjentom – będzie niemożliwe, może się opóźnić, bądź dany lek będzie dostępny dla mniejszej populacji chorych" – dodaje dr Jarosław Frąckowiak.