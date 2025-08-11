Premier powołał Renatę Mroczek na Prezesa URE na pięcioletnią kadencję.

Nowa prezes wcześniej pełniła funkcję wiceprezesa i kierowała oddziałem terenowym URE.

Przed nową prezes stoją wyzwania związane z transformacją energetyczną i bezpieczeństwem dostaw.

Renata Mroczek nową prezes URE

Premier Donald Tusk powołał w poniedziałek Renatę Mroczek na stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Jej kadencja potrwa pięć lat, zgodnie z przepisami przewidującymi jedną, nieodnawialną kadencję. Procedura wyboru była otwarta i konkurencyjna, a nowa prezes została wyłoniona spośród kandydatów spełniających wymogi ustawowe. Kadencja poprzedniego prezesa, Rafała Gawina, zakończyła się w lipcu 2024 r. Do czasu powołania następcy kierował on urzędem w trybie przedłużonego pełnienia obowiązków. Nowa prezes formalnie objęła stanowisko po blisko roku pracy na stanowisku wiceprezesa. Od 30 października 2024 r. Renata Mroczek pełniła funkcję wiceprezesa URE. Jeszcze wcześniej, od 2017 r., kierowała Środkowo-Zachodnim Oddziałem Terenowym URE z siedzibą w Łodzi. Była to największa jednostka terenowa urzędu, obejmująca swoim zasięgiem województwa mazowieckie i łódzkie.

Rola prezesa URE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej, działającym na mocy Prawa energetycznego. Do jego zadań należy m.in. regulacja gospodarki paliwami i energią, a także wspieranie konkurencji na rynku. W praktyce obejmuje to:

* udzielanie i cofanie koncesji przedsiębiorstwom z sektora energii i paliw,

* zatwierdzanie i kontrolowanie taryf na paliwa gazowe, energię elektryczną i ciepło,

* weryfikację kosztów uwzględnianych przez przedsiębiorstwa w kalkulacjach cen i opłat.

Przed nową prezes stoją liczne wyzwania związane z transformacją energetyczną, rosnącymi kosztami energii i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Istotne będzie także utrzymanie równowagi między interesem odbiorców a stabilnością finansową przedsiębiorstw energetycznych.