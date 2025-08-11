Biedronka wydłuża godziny otwarcia prawie 3000 sklepów do 23:30 (lub dłużej) w dniach 11-14 i 16 sierpnia, aby ułatwić wakacyjne zakupy.

Wprowadzono liczne promocje, m.in. na produkty grillowe (boczek, kiełbasa), masło, lody (Big Milk, Grycan, Marletto) oraz kosmetyki do opalania.

Oferta obejmuje również przysmaki z Półwyspu Iberyjskiego, takie jak chorizo i oliwki, dostępne w atrakcyjnych cenach.

Dłuższe zakupy w ponad 3000 sklepów Biedronki

Z myślą o osobach planujących wakacyjny odpoczynek, sieć Biedronka zdecydowała się wydłużyć czas pracy swoich sklepów. Od poniedziałku do czwartku, 11–14 sierpnia, a także w sobotę 16 sierpnia, niemal 3000 placówek będzie czynnych co najmniej do godziny 23:30, a w wielu lokalizacjach nawet dłużej.

Szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów można sprawdzić na drzwiach placówek, w aplikacji Moja Biedronka oraz na stronie internetowej sieci.

Promocje Biedronki na sezon grillowy

W dniach 11–16 sierpnia wszystkie boczki surowe marynowane Czas na Grill dostępne są w promocji 1+1 gratis. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin (550 g) kosztuje jedynie 3,79 zł przy zakupie dwóch opakowań z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy (11–13 sierpnia) przy zakupie czterech opakowań Masła Extra Polskiego Mlekovita, dwa są gratis.

W promocji znalazły się także chłodzone antipasti, hummusy i oliwki – drugi produkt tańszy o 50%. Wszystkie sosy, musztardy i ketchupy marek Madero, Pudliszki, Kotlin, Roleski oraz Heinz są w ofercie 2+1 gratis. Brykiet z węgla drzewnego (2,5 kg) kosztuje 7,95 zł w promocji 1+1 gratis, a jednorazowe naczynia Czas na Grill i Eko Grill kupimy w pakiecie 2+2 gratis.

Promocje na lody Big Milk, Grycan i Marletto

Wszystkie lody familijne Big Milk (900 ml) objęte są promocją „drugi produkt 90% taniej”, a lody Grycan (900–1100 ml) – „drugi 70% taniej”. Od 11 do 13 sierpnia przy zakupie świeżych warzyw lub owoców za minimum 20 zł, dowolny lód Marletto kosztuje 1 zł.

Kosmetyki do opalania i smaki Półwyspu Iberyjskiego

Od 11 do 16 sierpnia wszystkie kosmetyki do opalania są w promocji 1+1 gratis – produkty można dowolnie łączyć. Do 13 sierpnia w ramach Festiwalu Hiszpańsko-Portugalskiego klienci mogą kupić kiełbaski chorizo El Rojo Toro za 11,99 zł i oliwki Gallo (340 g/150 g) za 8,39 zł.

