2025-08-11

Przed sierpniowym długim weekendem Biedronka wydłuża godziny otwarcia blisko 3000 sklepów, aby klienci mogli wygodnie zrobić zakupy nawet późnym wieczorem. Od 11 do 14 sierpnia oraz 16 sierpnia sieć oferuje też specjalne promocje na produkty do grilla, lody, napoje i kosmetyki do opalania.

Dłuższe zakupy w ponad 3000 sklepów Biedronki

Z myślą o osobach planujących wakacyjny odpoczynek, sieć Biedronka zdecydowała się wydłużyć czas pracy swoich sklepów. Od poniedziałku do czwartku, 11–14 sierpnia, a także w sobotę 16 sierpnia, niemal 3000 placówek będzie czynnych co najmniej do godziny 23:30, a w wielu lokalizacjach nawet dłużej.

Szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów można sprawdzić na drzwiach placówek, w aplikacji Moja Biedronka oraz na stronie internetowej sieci.

Promocje Biedronki na sezon grillowy

W dniach 11–16 sierpnia wszystkie boczki surowe marynowane Czas na Grill dostępne są w promocji 1+1 gratis. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin (550 g) kosztuje jedynie 3,79 zł przy zakupie dwóch opakowań z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy (11–13 sierpnia) przy zakupie czterech opakowań Masła Extra Polskiego Mlekovita, dwa są gratis.

W promocji znalazły się także chłodzone antipasti, hummusy i oliwki – drugi produkt tańszy o 50%. Wszystkie sosy, musztardy i ketchupy marek Madero, Pudliszki, Kotlin, Roleski oraz Heinz są w ofercie 2+1 gratis. Brykiet z węgla drzewnego (2,5 kg) kosztuje 7,95 zł w promocji 1+1 gratis, a jednorazowe naczynia Czas na Grill i Eko Grill kupimy w pakiecie 2+2 gratis.

Promocje na lody Big Milk, Grycan i Marletto

Wszystkie lody familijne Big Milk (900 ml) objęte są promocją „drugi produkt 90% taniej”, a lody Grycan (900–1100 ml) – „drugi 70% taniej”. Od 11 do 13 sierpnia przy zakupie świeżych warzyw lub owoców za minimum 20 zł, dowolny lód Marletto kosztuje 1 zł.

Kosmetyki do opalania i smaki Półwyspu Iberyjskiego

Od 11 do 16 sierpnia wszystkie kosmetyki do opalania są w promocji 1+1 gratis – produkty można dowolnie łączyć. Do 13 sierpnia w ramach Festiwalu Hiszpańsko-Portugalskiego klienci mogą kupić kiełbaski chorizo El Rojo Toro za 11,99 zł i oliwki Gallo (340 g/150 g) za 8,39 zł.

