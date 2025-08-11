Od poniedziałku w Lidlu produkty za 1 gr! Bez limitów i z dużymi rabatami

Marta Kowalska
2025-08-11 13:40

Od poniedziałku 11 sierpnia 2025 Lidl startuje z nową serią promocji. Wśród nich znajdą się produkty za symboliczny grosz, obniżki cen sięgające 72% oraz akcje „2+1 gratis” i „1+1 gratis”. Niektóre z ofert nie mają żadnych limitów – klienci mogą kupować dowolną ilość. To doskonała okazja, żeby zrobić duże zakupy przed długim weekendem.

  • Lidl startuje z dwudniową akcją promocyjną od 11 sierpnia, oferując znaczące rabaty na mięso i inne produkty.
  • W aplikacji czekają kupony na kiełbasę śląską (-72%) i karkówkę wieprzową (-60%), a także akcje „2+1 za grosz” na dezodoranty i napoje.
  • Nie przegap promocji „1+1 gratis” na maliny, brykiet, czy figi, a także rabatów na artykuły dziecięce.

Lidl od 11 sierpnia – czas na wielkie rabaty

Nowa akcja promocyjna Lidla potrwa tylko dwa dni – od poniedziałku 11 sierpnia do wtorku 12 sierpnia 2025. Największe obniżki czekają w dziale z mięsem. Posiadacze aplikacji Lidl Plus będą mogli skorzystać z kuponu na kiełbasę śląską Pikok z rabatem 72%, co oznacza cenę 3,79 zł za opakowanie o wadze 550g, (zamiast 13,64 zł) przy zakupie dwóch sztuk. Limit to 6 opakowań.

Nie mniej atrakcyjna jest oferta na karkówkę wieprzową Rzeźnik, gdzie kupon obniży cenę o 60%, do 8,99 zł za kilogram (zamiast 22,99 zł). Tu można kupić maksymalnie 3 kg.

Produkty za 1 grosz – bez ograniczeń

W sklepach sieci możemy też skorzystać z promocji  „2+1 za grosz” obejmującej wszystkie dezodoranty i antyperspiranty. W tej promocji nie ma limitów – klienci mogą kupować bez ograniczeń.

Podobne zasady dotyczą promocji „2+1 gratis” na świeże figi sprzedawane na sztuki. W ofercie pojawią się także maliny 125 g (regularna cena 8,99 zł) objęte akcją „1+1 gratis”. W tym przypadku trzeba aktywować kupon, a limit to 1 zestaw.

Promocje na artykuły dziecięce i napoje

„2+1 gratis” obejmie również dziecięce pantsy Lupilu oraz kaszki Nestle. Z kolei „2+1 za grosz” dotyczyć będzie wszystkich napojów Freeway, a także naczyń jednorazowych i tacek aluminiowych na grilla. Przed długim weekendem warto też skorzystać z kuponu „1+1 gratis” na brykiet z węgla drzewnego Flammenco, idealny do letniego grillowania.

Lidl - promocje na długi weekend
12 zdjęć
LIDL
PROMOCJE