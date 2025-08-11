Biedronka przygotowała atrakcyjne promocje na grilla, w tym kiełbasę śląską i karkówkę wieprzową, z rabatami sięgającymi nawet 72%.

Oprócz mięsa, dostępne będą promocje 1+1 gratis na produkty spożywcze i artykuły domowe, a także obniżki cen owoców i warzyw.

Grillowe hity w promocji Biedronki

Już od poniedziałku, 11 sierpnia, w Biedronce rozpoczyna się tydzień wyjątkowych promocji. Dyskont postawił na znaczące obniżki cen popularnych gatunków mięsa. Szczególnie kusząca jest oferta na kiełbasę śląską Kraina Wędlin. Przy zakupie dwóch opakowań (o wadze 550 g) z kartą Moja Biedronka lub aplikacją sklep o kosztuje jedynie 3,79 zł zamiast 13,64 zł, co oznacza 72% rabatu. Limit dzienny wynosi dwa takie zestawy.

W promocji znajdzie się także karkówka wieprzowa pakowana próżniowo Kraina Mięs, której cena spadnie z 22,99 zł do 8,99 zł za kilogram. Z rabatu skorzystamy do trzech kilogramów na kartę lub aplikację. Największe zaskoczenie pojawi się w środę – karkówka grillowa Czas na grill w dużym opakowaniu będzie kosztować jedynie 8,99 zł zamiast 29,99 zł, przy limicie czterech kilogramów w tej cenie.

Promocje 1+1 gratis w Biedronce

Posiadacze karty Moja Biedronka zyskają dodatkowo na promocjach „1+1 gratis”. W ramach oferty dostępne będą m.in. brykiety z węgla drzewnego, oleje Wyborny, kosmetyki Nivea, produkty do opalania oraz wody toaletowe Big Star.

Promocja 1+1 gratis obejmie także produkty dla wszystkich klientów – marynowane boczki Czas na grill, winogrona jasne bezpestkowe, słodkie papryczki, limonki i świeże figi.

W Biedronce znajdziemy też kultową promocję na masło ekstra polskie Mlekovita. Przy zakupie 4 opakowań, dwa kolejne dostaniemy gratis. Limit dzienny - 6 opakowań( maks. 2 gratis) na kartę Moja Biedronka.

Owoce i warzywa z dużymi obniżkami

W dziale owoców i warzyw pojawią się rabaty sięgające 60%. Marchew na wagę kupimy za 1,99 zł/kg zamiast 4,99 zł. Winogrona ciemne potanieją z 19,99 zł do 8,99 zł/kg, a brzoskwinie paraguayo z 17,99 zł do 7,99 zł/kg. Równie atrakcyjna będzie cena pomidora na gałązce – 3,99 zł/kg zamiast 7,99 zł.

Wszystkie soki, smoothies i napoje Vital Fresh są w promocji 2+1 gratis. Limit dzienny - 6 produktów (maks. 2 gratis) na kartę Moja Biedronka.

