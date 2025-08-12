Prezydent krytycznie ocenia nowelizację ustawy wiatrakowej, wskazując na wady konstrukcyjne i merytoryczne.

Główne kontrowersje budzi przedłużenie zamrożenia cen energii oraz zniesienie zasady 10H na rzecz minimalnego dystansu 500 metrów.

Rząd naciska na podpis prezydenta, obiecując tańszy prąd, lecz otoczenie prezydenta widzi w tym „pułapkę” i zapowiada własny projekt.

Prezydent krytycznie o ustawie wiatrakowej

Według otoczenia prezydenta Nawrockiego, projekt zmian w przepisach dotyczących inwestycji w wiatraki jest wadliwy zarówno pod względem konstrukcji, jak i treści. Kontrowersje budzi przede wszystkim zapis przedłużający zamrożenie cen energii elektrycznej do IV kwartału 2025 r. na poziomie 500 zł za MWh netto. Choć obniżka cen energii o ponad 30 proc. była jedną z obietnic wyborczych Karola Nawrockiego, włączenie tego rozwiązania do ustawy o wiatrakach postawiło go – jak twierdzi rzecznik Rafał Leśkiewicz – w „niezręcznej sytuacji” - pisze rmf24.pl.

Co zmienia ustawa wiatrakowa?

Nowelizacja ustawy wiatrakowej ma znieść obowiązującą od 2016 r. zasadę 10H, zastępując ją minimalnym dystansem 500 metrów od zabudowań mieszkalnych. Zdaniem zwolenników, w tym ministra energii Miłosza Motyki, regulacja „gwarantuje niskie ceny energii”. Prezydent jednak od dawna sprzeciwia się zbyt dużej liberalizacji, obawiając się stawiania turbin zbyt blisko domów czy portów lotniczych, w tym wojskowych.

Spór polityczny o mrożenie cen prądu

Rząd oczekuje, że prezydent podpisze ustawę, co – według rzecznika rządu Adama Szłapki – oznaczałoby „tańszy prąd dla Polaków”. Jednak szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, w programie "Jeden na Jeden" w TVN24, sugeruje, że do ustawy wprowadzono „wątpliwe poprawki”, które mogą rodzić problemy konstytucyjne. Twierdzi też, że rząd „zastawił pułapkę” na głowę państwa, łącząc w jednym akcie przepisy o OZE i zamrożeniu cen energii.

Prezydent przygotuje własny projekt

Rafał Leśkiewicz zapewnia, że prezydent przedstawi własną propozycję dotyczącą zamrożenia cen prądu, a rząd będzie musiał się do niej ustosunkować. Decyzja w sprawie ustawy wiatrakowej zapadnie w ustawowym terminie. Bogucki zaznacza, że odnawialne źródła energii „są potrzebne”, ale muszą być wdrażane „z głową”, a bezpieczeństwo energetyczne kraju ma dla prezydenta priorytet nad „szaleńczymi celami klimatycznymi”.

Jeśli prezydent zawetuje ustawę, zamrożenie cen energii po wrześniu 2025 r. może stanąć pod znakiem zapytania, przynajmniej do czasu uchwalenia nowych przepisów.

