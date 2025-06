Biedronka startuje z promocjami "1+1 gratis"

Już od najbliższego poniedziałku, 16 czerwca, Biedronka wprowadza szereg atrakcyjnych promocji. Do wtorku klienci będą mogli skorzystać z akcji "1+1 gratis" na boczek grillowy w marynacie klasycznej w plastrach Czas na grill. Co ważne, promocja nie wymaga posiadania aplikacji ani karty lojalnościowej, a także nie obowiązują żadne limity. Jedynym ograniczeniem jest czas trwania akcji.

Oprócz boczku grillowego, na identycznych zasadach w Biedronce obowiązywać będą promocje "1+1 gratis" na:

* pomidory cherry na gałązce (opakowanie 500 g),

* czosnek młody (na sztuki),

* papryczki słodkie, miks kolorów (opakowanie 200 g)

Dodatkowo, klienci będą mogli skorzystać z promocji "2+2 gratis" na limonki (na sztuki) oraz z promocji "10+10 gratis" na piwo w butelkach bezzwrotnych Łomża, Heineken i Carlsberg.

Gratisy również na nabiał, słodycze i chemię

W nowym tygodniu warto również zwrócić uwagę na inne atrakcyjne oferty w Biedronce. Na dziale z nabiałem dostępna będzie promocja "2+2 gratis" na mozzarellę Delikate. Miłośnicy słodkości z pewnością ucieszą się z akcji "1+1 gratis" na praliny Lindt Lindor. Z kolei we wtorek, 17 czerwca, obowiązywać będzie promocja "3+3 gratis" na masło od Mlekovity. W tym przypadku konieczne będzie użycie aplikacji lub karty lojalnościowej, a także należy pamiętać o limitach - 6 opakowań na kartę Moja Biedronka.

Gratisy pojawią się również na dziale z kosmetykami i chemią. Tam do wtorku "1+1 gratis" dostępne mają być wszystkie kostki i zawieszki do toalet Bref oraz płyny do mycia szyb Clin, a do soboty: wybrane płyny do płukania tkanin Lenor, kapsułki do zmywarki Fairy, kremy Nivea Soft czy wszystkie antyperspiranty Rexona.

Wydłużone godziny otwarcia sklepów

W dniach 16–18 czerwca ponad 3000 sklepów Biedronki będzie otwartych do 23:30 lub dłużej. W czwartek, 19 czerwca (Boże Ciało) –wszystkie placówki będą zamknięte.

Szczegóły dotyczące lokalnych godzin otwarcia dostępne są w komunikacie na drzwiach wybranego sklepu w aplikacji Biedronka oraz na stronie: biedronka.pl.

