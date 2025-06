Ta innowacyjna usługa, umożliwiająca zakupy bezpośrednio w aplikacji podczas oglądania transmisji na żywo, ma potencjał, by zrewolucjonizować sposób, w jaki robimy zakupy online. O planach platformy donosi poniedziałkowa „Rzeczpospolita”.

TikTok Shop – co to takiego?

TikTok Shop to funkcja, która integruje zakupy online z rozrywką oferowaną przez TikTok. Użytkownicy mogą przeglądać produkty, dodawać je do koszyka i dokonywać płatności bez opuszczania aplikacji. Co więcej, zakupy często odbywają się podczas transmisji na żywo, prowadzonych przez influencerów lub samych sprzedawców, co dodaje element interakcji i emocji do procesu zakupowego.

„TikTok rzuci wyzwanie platformom e-commerce – jego TikTok Shop, który pozwala na kupowanie w aplikacji, podczas oglądanej transmisji na żywo, ma wystartować nad Wisłą. Choć oficjalnie w planach ekspansji na najbliższe miesiące Polska nie widnieje, to (…) nasz kraj jest +na rozkładzie+” – informuje „Rzeczpospolita”.

Ekspansja TikTok Shop w Europie

TikTok Shop już od jakiegoś czasu podbija rynki zagraniczne. Platforma rozpoczęła swoją ekspansję w Wielkiej Brytanii kilka lat temu, a w ubiegłym roku TikTok Shop stał się tam najszybciej rozwijającą się platformą sprzedaży detalicznej online. Obecnie swoje towary oferuje tam ponad 200 tysięcy sprzedawców, w tym znane marki, takie jak Lidl. Usługa jest również dostępna w Irlandii, Hiszpanii, a od kwietnia także we Francji, Włoszech i Niemczech.

Polska na celowniku?

Choć oficjalnie Polska nie znajduje się na liście krajów, w których TikTok Shop ma zadebiutować w najbliższych miesiącach, to według informacji „Rzeczpospolitej”, nasz kraj jest brany pod uwagę w dalszych planach ekspansji. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność TikToka w Polsce i dynamiczny rozwój e-commerce, wprowadzenie TikTok Shop na polski rynek wydaje się być tylko kwestią czasu.

Wprowadzenie TikTok Shop to jednak tylko jeden z elementów zmieniającego się krajobrazu e-commerce. Prawdziwa rewolucja czeka nas za sprawą sztucznej inteligencji (AI). Chatboty, oparte na AI, stają się coraz bardziej popularne wśród kupujących online, a rozwój technologii AI otwiera nowe możliwości w zakresie personalizacji, automatyzacji i optymalizacji procesu zakupowego.

„A to dopiero początek zmian w e-handlu. Prawdziwa rewolucja ruszy za sprawą sztucznej inteligencji. Amerykańskie badania firmy Emarketer pokazują, że już teraz 45 proc. robiących zakupy w sieci korzysta z chatbotów. A OpenAI uruchomiło właśnie możliwość kupowania wprost z ChatGPT” – podaje „Rz”.

Chatboty – osobisty asystent zakupowy

Chatboty, zasilane przez AI, mogą pełnić rolę osobistego asystenta zakupowego, doradzając klientom w wyborze produktów, odpowiadając na pytania i pomagając w procesie składania zamówienia. Dzięki temu zakupy online stają się bardziej intuicyjne i spersonalizowane.

OpenAI, twórca popularnego modelu językowego ChatGPT, poszedł o krok dalej i umożliwił dokonywanie zakupów bezpośrednio z poziomu ChatGPT. Użytkownicy mogą teraz rozmawiać z ChatGPT o swoich potrzebach zakupowych, a AI pomoże im znaleźć odpowiednie produkty i dokonać zakupu. To kolejny krok w kierunku integracji AI z e-commerce i tworzenia bardziej inteligentnych i spersonalizowanych doświadczeń zakupowych.

Przyszłość e-commerce

Przyszłość e-commerce rysuje się jako połączenie rozrywki, interakcji i AI. TikTok Shop i chatboty to tylko pierwsze kroki w tej rewolucji. W przyszłości możemy spodziewać się jeszcze bardziej zaawansowanych rozwiązań, takich jak wirtualna rzeczywistość (VR) i rozszerzona rzeczywistość (AR), które pozwolą klientom na jeszcze bardziej immersyjne i interaktywne doświadczenia zakupowe.

Czy TikTok Shop podbije Polskę? Czy AI zrewolucjonizuje sposób, w jaki robimy zakupy online? Czas pokaże. Jedno jest pewne – e-commerce czeka ekscytująca przyszłość, pełna innowacji i nowych możliwości.