YouTube liderem zaufania w social mediach – dlaczego?

YouTube od lat utrzymuje stabilną pozycję jako platforma ciesząca się zaufaniem Polaków. Z najnowszego badania IBRiS wynika, że aż 23% respondentów deklaruje zaufanie do tego serwisu (17% "raczej ufam" i 6% "zdecydowanie ufam"). Co więcej, aż 42% badanych jest wobec YouTube neutralnych, co świadczy o braku negatywnych skojarzeń z tą platformą. Twórcy badania wskazują, że wysoki poziom zaufania i obojętność wobec YouTube wynikają z jego stabilnego wizerunku i braku poważnych kontrowersji.

Dlaczego YouTube cieszy się takim zaufaniem? Platforma ta, w odróżnieniu od TikToka czy Facebooka, jest postrzegana przede wszystkim jako źródło rozrywki i informacji, a nie jako miejsce do budowania relacji społecznych. Użytkownicy YouTube cenią sobie różnorodność treści – od edukacyjnych filmów, przez recenzje, po teledyski i transmisje na żywo. Ponadto, YouTube stosunkowo skutecznie walczy z dezinformacją i mową nienawiści, co również wpływa na jego pozytywny odbiór.

TikTok i Facebook – dlaczego Polacy im nie ufają?

TikTok i Facebook to platformy, które w badaniu IBRiS wypadły najgorzej pod względem zaufania. Aż 32% badanych nie ufa TikTokowi, a 31% Facebookowi. W przypadku TikToka żaden z respondentów nie zadeklarował "zdecydowanego zaufania".

W przypadku TikToka może to wynikać z obaw dotyczących prywatności danych i cenzury treści, związanych z powiązaniami platformy z chińskim rządem. TikTok jest również postrzegany jako platforma, na której łatwo o dezinformację i treści szkodliwe dla młodych użytkowników.

Facebook z kolei od lat zmaga się z problemami związanymi z ochroną prywatności, wyciekami danych i algorytmami, które promują kontrowersyjne treści. Ponadto, Facebook jest często krytykowany za brak transparentności w moderowaniu treści i walkę z dezinformacją. Wszystko to wpływa na spadek zaufania do tej platformy.

Instagram – neutralny gracz na rynku social mediów

Instagram, podobnie jak Facebook, należy do koncernu Meta, jednak cieszy się nieco lepszą opinią wśród Polaków. Aż 36% badanych deklaruje neutralny stosunek do Instagrama. Platformie nie ufa 20% respondentów, a ufa jej 11%.

Instagram jest postrzegany przede wszystkim jako platforma do dzielenia się zdjęciami i krótkimi filmami, a nie jako miejsce do prowadzenia dyskusji politycznych czy społecznych. Ponadto, Instagram stosunkowo skutecznie walczy z dezinformacją i mową nienawiści, co również wpływa na jego pozytywny odbiór.

Telegram – najmniej rozpoznawalny, ale czy najmniej wiarygodny?

Telegram to platforma, która w badaniu IBRiS wypadła najsłabiej pod względem rozpoznawalności. Aż 58% respondentów zadeklarowało, że nie zna tego serwisu. Zaufanie do Telegramu zadeklarowało zaledwie 4% badanych, a nieufność – 11%.

Dlaczego Telegram jest tak mało rozpoznawalny? Telegram jest popularny przede wszystkim wśród osób poszukujących alternatywnych platform komunikacji, które oferują większą prywatność i anonimowość niż tradycyjne media społecznościowe. Jednak brak rozpoznawalności sprawia, że Telegram nie jest postrzegany jako wiarygodne źródło informacji.