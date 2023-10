Elon Musk znów naraził się internautom. Nowość na portalu X to cios w tradycyjne media?

Ekstradycja Sebastiana M. z Dubaju do Polski. Ile to będzie kosztować?

Korzystanie z X przypomina teraz loterię

Zmiana polega na usunięciu nagłówków z artykułów, które były linkowane w danym wpisie. Od teraz przy linkach wyświetla się tylko zdjęcie, które nadal można kliknąć, by przejść do źródła. Jeśli w samej treści wpisu nie znajduje się opis to kliknięcie przypomina loterię. W ocenie użytkowników serwis stał się, w ten sposób jeszcze mniej użyteczny.

Wprost.pl cytuje amerykańskiego dziennikarza, który tak skomentował nowość na platformie X: „po prostu kocham klikanie w stockowy obrazek bez bladego pojęcia, o czym będzie artykuł. Świetna robota” – napisał dziennikarz technologiczny The New York Times Mike Isaac.

Media donoszą, że zmiana to wyłącznie kaprys miliardera. Musk twierdził, że "układ z tytułem i wstępem zdecydowanie za bardzo zaśmiecał wygląd aplikacji. Cała zmiana przeprowadzana jest więc pod płaszczykiem liftingu wizualnego i pozbycia się zbędnych dodatków"-czytamy we wprost.pl. Jak dodaje portal, użytkownicy przypuszczają, że przez zmianę internauci będą więcej czasu spędzać na platformie X.

Miliarder nie wyklucza w przyszłości wprowadzenia abonamentu dla wszystkich użytkowników, w ten sposób chce walczyć z botami i fake kontami. Obecnie dla chętnych jest opcja wykupienia miesięcznej subskrypcji za 8 dolarów. W tej cenie użytkownikom wyświetla się mniej reklam, można też edytować posty.

Serwis Twitter/X ma 550 mln aktywnych użytkowników miesięcznie.

Twitter/X has officially removed article headlines on links shared to the platform, now just displaying the image and website. pic.twitter.com/fNQSfAy70d— Pop Base (@PopBase) October 4, 2023