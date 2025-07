QUIZ PRL: „To jak, towarzysze, pomożecie?” Jak Polska Gierka przeszła od Coca-coli do pustych półek

W naszym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który sprawdzi, czy pamiętasz dekadę Edwarda Gierka - od czasów Coca-coli i malucha po kolejki i strajki sierpnia 1980 roku.

Polskę za Gierka można podzielić na pół, jak jabłko przecięte nożem czasu i ekonomicznych realiów. Pierwsza pięciolatka lat 70. zaczęła się niedługo po tym, jak towarzysz świeżo upieczony pierwszy sekretarz PZPR zaczął kończyć przemówienia kultowym już dziś pytaniem: "To jak, towarzysze, pomożecie?!". Towarzysze gromko odpowiadali "Pomożemy!", po czym skandowali imię i nazwisko pytającego, dopóki ich nie uciszył charakterystycznym gestem dłoni.

Złote lata - pierwsza połowa dekady Gierka

Epoka prosperity Gierka opierała się na prostej, jak się wydawało, koncepcji: kredyty zachodnie miały sfinansować modernizację polskiego przemysłu, który następnie miał produkować towary na eksport, spłacając tym samym zaciągnięte długi. Na papierze wyglądało to świetnie - Polska miała stać się mostkiem między Wschodem a Zachodem, czerpiąc korzyści z obu stron.

Symbolem tej epoki stał się Fiat 126, choć trzeba przyznać, że był nieprzyzwoicie drogi jak na "samochód dla każdego obywatela”, jak go reklamowano w propagandzie. Kilogram mięsa kosztował wówczas około 40 złotych, a maluch - ponad 150 tysięcy. Matematyka była prosta: aby kupić auto, trzeba było zaoszczędzić równowartość prawie czterech ton mięsa. Ale za to - i to było prawdziwym przełomem - powszechnie poznano smak Coca-coli. A wybitna poetka Agnieszka Osiecka ukuła slogan reklamowy: "Coca-cola to jest to!"

Do Polski napłynęły zachodnie towary, technologie i kredyty. W sklepach pojawiły się kolorowe produkty z kapitalistycznych krajów, które jeszcze dekadę wcześniej były dla zwykłego obywatela abstrakcją. Jeansy, kolorowe rajstopy, zachodnia kosmetyka, elektronika - wszystko to nagle stało się dostępne, choć wciąż drogie i deficytowe.

Przebudzenie z amerykańskiego snu

Druga połowa dekady Gierka to powrót do rzeczywistości z impetem spadającego kamienia. PRL Edwarda Gierka zaczęło się psuć systematycznie i nieubłaganie. Kredyty trzeba było spłacać, a polskie towary nie znajdowały zachodnich odbiorców w oczekiwanej ilości. Kryzys naftowy lat 70. dodatkowo pogorszył sytuację, a rosnące ceny na światowych rynkach uderzyły w polską gospodarkę z podwójną siłą.

Podwyżki cen mięsa w 1976 roku wywołały protesty robotnicze w Radomiu, Ursusie, Płocku. Znowu zaczęto czytać całe tomy literatury pięknej stojąc lub siedząc w coraz dłuższych kolejkach. Ze sklepów zniknęły kolorowe towary sprowadzane z "wrogich" krajów kapitalistycznych.

Strajki w sierpniu 1980 roku położyły kres iluzjom prosperity bez politycznych zmian. Robotnicy, którzy mieli być podporą systemu, okazali się jego głównym przeciwnikiem. Gdańska Stocznia, Zakłady Azotowe w Puławach, kopalnie na Śląsku - wszędzie rozbrzmiewały żądania nie tylko podwyżek płac, ale także wolności związkowych i politycznych.

Gierek, który zaczynał dekadę jako modernizator i reformator, kończył ją jako symbol stagnacji i kryzysu. Jego słynne "pomożecie" zostało zastąpione przez równie słynne strajkowe "nie ma naszej zgody".

Pamiętasz to wszystko? Jeśli tak uważasz, to udowodnij to w naszym quizie o najciekawszej dekadzie PRL-u.

QUIZ: Polska za Gierka. Pamiętasz ten okres w PRL? Pytanie 1 z 10 Chociaż na oko można się było nie zorientować, żona Edwarda Gierka, Stanisława, miała wyższe wykształcenie. Pracę magisterską obroniła na: Uniwersytecie Jagiellońskim Harwardzie Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego Następne pytanie

