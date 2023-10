To już pewne! Facebook i Instagram będzie płatny. Od kiedy?

Organizacje regulacyjne Unii Europejskiej domagają się, aby firma Marka Zuckerberga zaprzestała wykorzystywania danych osobowych internautów w Europie do personalizacji reklam, chyba że uzyska zgodę użytkowników. W związku z tym, użytkownicy platform Facebooka i Instagrama, które są częścią rodziny Meta, będą mieli teraz trzy opcje do wyboru.

Pierwsza opcja to płatny abonament, który pozwoli użytkownikom korzystać z obu platform bez reklam. Druga opcja umożliwia korzystanie z serwisów za darmo, ale jednocześnie wymaga wyrażenia zgody na spersonalizowane reklamy. Trzecia opcja to rezygnacja z usług Mety.

Jaki będzie koszt abonamentu?

Użytkownicy Facebooka i Instagrama będą mieli czas na podjęcie decyzji do końca bieżącego miesiąca. Co ważne, koszt abonamentu będzie zróżnicowany, zależnie od tego, z jakiego urządzenia użytkownik korzysta. Korzystanie z komputera będzie tańsze niż z urządzenia mobilnego. Ogólnie rzecz biorąc, dostęp do jednego konta na Facebooku i Instagramie będzie kosztować 14 euro, a każde kolejne konto będzie generowało dodatkowe opłaty w wysokości 6 euro.

Warto także wspomnieć, że w tym roku irlandzki Komisarz ds. Ochrony Danych nałożył na Metę karę w wysokości 390 milionów euro za naruszanie prywatności użytkowników. Ponadto zakazał firmie Zuckerberga zmuszania użytkowników w UE do akceptowania reklam opartych na ich aktywności w sieci.

