Trzaskowski nie chce być jak Duda? "Nie jest nam potrzebny kolejny długopis"

Rafał Trzaskowski zapowiada, że "nie będzie długopisem"

Rafał Trzaskowski na spotkaniu z wyborcami w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie) stwierdził, że "nie jest nam potrzebny prezydent, który będzie jeździł po instrukcje na ul. Nowogrodzką [siedziba PiS - PAP], a potem nawet nie będzie umiał się do tego przyznać". Uderzał w tym samym w Andrzeja Dudę, który w swoich pierwszych wyborach prezydenckich startował z ramienia PiS (w drugich był już kandydatem bezpartyjnym).

Jednocześnie podobne oskarżenia są wysnuwane wobec Rafała Trzaskowskiego, który startuje w wyborach prezydenckich jako kandydat Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Warszawy twierdzi jednak, że nie "nie jest nam potrzebny ktoś, kto będzie w stu procentach zależny i będzie kolejnym długopisem".

Później Trzaskowski podkreślił, że dzisiaj potrzebny jest prezydent, który wspiera rząd i jest gotów rozwiązywać problemy, a jeżeli rząd robi coś za wolno, to powinien "pogonić rząd do roboty, zainspirować do działania". Zaznaczył, że prezydent w razie potrzeby powinien wziąć sprawy w swoje ręce, zgłosić swoją inicjatywę i sam zacząć działać.

- Potrzeba nam dzisiaj prezydenta, który łączy, a nie dzieli, który jest w stanie odbudować poczucie wspólnoty. Dosyć już dzielenia, trzeba szukać tego, co nas łączy, bo czasy są wyjątkowe. Dzisiaj bezpieczeństwo jest najważniejsze i żeby radzić sobie z tymi wyzwaniami musimy być razem, skupiać się na tym, co możemy razem zrobić- mówił prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski o wyzwaniach polityki zagranicznej

Trzaskowski zwrócił uwagę, że "nie stać nas na kolejny konflikt "na górze", na konflikt pomiędzy kimś, kto myśli, że miejsce Ukrainy jest być może w łapach Władimira Putina, skoro kwestionuje członkostwo Ukrainy w NATO, między takim prezydentem a rządem, który chce sensownej polityki zagranicznej, który chce wziąć i bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polaków".

Kandydat na prezydenta podkreślił też, że Polska potrzebuje też prezydenta, który będzie w stanie rozmawiać w UE rozmawiać jak partner z partnerem, powiedzieć im, że trzeba się zbroić i wziąć za siebie odpowiedzialność i więcej wydawać na obronność

Autor:

A.M.ŻUKOWSKA: OBSERWUJĘ MOCNY ZWROT TRZASKOWSKIEGO W PRAWĄ STRONĘ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.