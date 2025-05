Cła Trumpa zablokowane przez sąd. Co to oznacza dla handlu?

Co Trzaskowski obiecuje emerytom?

Rafał Trzaskowski obiecuje w kampanii wyborczej zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. To bardzo dobra wiadomość dla emerytów. Jeśli takie zmiany podatkowe zostałyby wprowadzone, to zyskałaby na tym większość seniorów.

Kandydaci na prezydenta Polski jeszcze walczą o głosy wyborców. Obietnicom nie ma końca. W przypadku Rafała Trzaskowskiego jedna z nich zasługuje na szczególną uwagę seniorów. Chodzi o kwotę wolną od podatku. Obecnie to stawka 30 tys. zł. Zarobki powyżej 30 tys. zł i do poziomu 120 tys. zł (próg podatkowy) opodatkowane są stawką 12 proc. A powyżej 120 tys. zł jest są objęte 32-proc. podatkiem.

Trzaskowski twierdzi, że kwota wolna od podatku powinna wynosić 60 tys. zł. W praktyce oznacza to, że większość seniorów byłaby zwolniona z podatku dochodowego. Wówczas od ich świadczeń mogłaby być pobierana tylko składka zdrowotna. A jeśli ich świadczenie przekroczyłoby próg zwolnienia, to podatek byłby naliczany tylko od tej nadwyżki. - Pierwsza decyzja, która dla mnie jest niesłychanie ważna, to kwestia kwoty wolnej od podatku - 60 tys. zł. Będę rozmawiał z rządem, żeby to się stało natychmiast, a jak nie, to jeszcze w sierpniu złożę swoją propozycję - oświadczył Rafał Trzaskowski w Kaliszu.

Emerytury w Polsce

Tymczasem warto podkreślić, że obecnie średnia emerytura w Polsce wynosi 3,7 tys. zł brutto zaś najniższa 1878,91 zł zł brutto. Ale są i emeryci rekordziści, których comiesięczne świadczenie przekracza stawkę 50 tys. zł. Jeśli przepisy obiecywane przez Rafała Trzaskowskiego weszłyby w życie, to seniorzy z emeryturami do 5 tys. zł byliby zwolnieni z podatku dochodowego, a na przykład ci z emeryturą rzędu 7-10 tys. zł mieliby do zapłaty kilkaset złotych podatku.

