Rossmann, gigant drogeryjny z blisko 2000 sklepów, wycofuje ze sprzedaży napoje w opakowaniach objętych kaucją.

Od października klienci nie kupią już napojów w butelkach PET, puszkach czy szklanych butelkach zwrotnych.

Decyzja to odpowiedź na nowe przepisy dotyczące systemu kaucyjnego i brak miejsca na składowanie opakowań.

Rossmann wycofuje napoje ze sklepów

Sieć Rossmann, posiadająca blisko 2000 drogerii w Polsce, poinformowała o rezygnacji ze sprzedaży napojów w opakowaniach objętych kaucją. Oznacza to, że od października klienci nie znajdą już w sklepach plastikowych butelek PET do 3 litrów, puszek metalowych do 1 litra ani szklanych butelek wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

W sprzedaży pozostaną wyłącznie napoje w opakowaniach, które nie podlegają nowym przepisom – np. w kartonach czy jednorazowych butelkach szklanych.

System kaucyjny zmienia handel

Zmiany są efektem wejścia w życie przepisów systemu kaucyjnego, nakładających na wszystkie punkty sprzedaży powyżej 200 m² obowiązek odbioru zużytych opakowań po napojach. Dotyczy to nie tylko sklepów spożywczych, ale również aptek, drogerii, a nawet marketów z elektroniką czy sprzętem sportowym.

Rossmann tłumaczy, że w przypadku drogerii brak jest miejsca na składowanie dużej liczby pustych butelek i puszek.

„Nie mamy nawet możliwości przewidzenia, o jakich ilościach mówimy. Dlatego nie jesteśmy w stanie wdrożyć systemu kaucyjnego w tej postaci” – podkreślono w komunikacie firmy.Podobny problem zgłaszają także apteki, które również muszą dostosować się do przepisów.

Rossmann – lider rynku drogeryjnego

Na koniec 2024 roku sieć posiadała 1925 sklepów w 709 miejscowościach, a w 2025 roku planuje otworzyć kolejne 150 placówek. Firma pozostaje w rękach rodziny Rossmann i od 2021 r. kieruje nią Raoul Rossmann, syn założyciela. Rok 2024 był rekordowy – przychody przekroczyły 15 mld zł, a zysk netto wyniósł 1,47 mld zł. To czyni z Rossmanna jednego z największych graczy na rynku detalicznym w Polsce i Europie.

