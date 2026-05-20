Komisja Europejska podpisała z Ukrainą porozumienie, które odblokowuje pierwszą transzę pomocy makrofinansowej w wysokości 3,2 mld euro.

Wypłata tej pierwszej transzy 3,2 mld euro ma nastąpić dopiero w drugim kwartale 2026 roku.

Dalsze wsparcie finansowe jest uzależnione od spełnienia przez Ukrainę warunków dotyczących m.in. praworządności, walki z korupcją i reform fiskalnych.

Porozumienie jest częścią większej pożyczki dla Ukrainy o wartości 90 mld euro i wymaga m.in. działań w zakresie opodatkowania dochodów cyfrowych i modernizacji zarządzania finansami publicznymi.

Porozumienie podpisane. Unia Europejska przekaże Ukrainie miliardy euro

W Brukseli zapadła kluczowa decyzja w sprawie dalszego finansowania Ukrainy. Komisja Europejska, reprezentowana przez komisarza Valdisa Dombrovskisa, sfinalizowała porozumienie, które jest zielonym światłem dla wypłaty kolejnych środków. Dokument, formalnie zatwierdzony przez państwa członkowskie 18 maja, stanowi prawną podstawę do uruchomienia pożyczki. Dzięki temu pomoc dla Ukrainy w wysokości 3,2 mld euro zostanie uruchomiona po podpisaniu umowy przez Komisję Europejską. To pierwsza rata z uzgodnionego jeszcze w grudniu ubiegłego roku, znacznie większego pakietu o wartości 90 mld euro.

Jakie warunki musi spełnić Ukraina, by dostać pieniądze?

Pieniądze nie popłyną jednak do Kijowa bezwarunkowo. Unia Europejska stawia sprawę jasno: wypłata każdej kolejnej raty zależy od postępów w reformowaniu państwa. Lista zadań dla ukraińskich władz jest długa i konkretna. Wsparcie finansowe z UE jest ściśle powiązane z realizacją konkretnych reform, które mają na celu modernizację państwa i wzmocnienie jego instytucji. Porozumienie wskazuje na kilka kluczowych obszarów. Ogólne warunki to przede wszystkim:

utrzymanie skutecznych mechanizmów demokratycznych i praworządności,

realna walka z korupcją,

poszanowanie praw człowieka.

Dodatkowo, aby otrzymać pierwszą transzę, Ukraina musi wykazać się postępami w bardziej szczegółowych działaniach, głównie związanych z finansami publicznymi. Chodzi tu między innymi o prace nad opodatkowaniem dochodów z platform cyfrowych, stworzenie strategii inwestycji publicznych oraz modernizację ukraińskiego kodeksu celnego.

