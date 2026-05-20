Kierowcy zapłacą więcej. Rząd szykuje podwyżkę obowiązkowych badań

Dariusz Brzostek
PAP
2026-05-20 14:42

Kolejna podwyżka uderzy w kierowców. Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć opłaty za obowiązkowe badania psychologiczne ze 150 do 200 zł. Więcej zapłacą między innymi kierowcy zawodowi, instruktorzy nauki jazdy i osoby, które straciły prawo jazdy po alkoholu lub za punkty karne.

Autor: Kristi Blokhin/ Shutterstock

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowych przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Zakłada on podniesienie opłat za badania psychologiczne związane z uprawnieniami do kierowania pojazdami. Jeśli przepisy wejdą w życie, koszt badania wzrośnie z obecnych 150 zł do 200 zł. 

Kierowcy zapłacą więcej za badania

Podwyżka obejmie osoby, które z mocy prawa muszą przechodzić takie testy. Chodzi przede wszystkim o kierowców zawodowych, instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów oraz osoby, którym zatrzymano prawo jazdy na przykład za jazdę po alkoholu albo przekroczenie limitu punktów karnych.

Ministerstwo tłumaczy, że obecna stawka jest już zbyt niska i nie odpowiada rzeczywistym kosztom wykonywania badań.

Będzie drożej bo wzrosły koszty pracy specjalistów 

W uzasadnieniu projektu wskazano, że nowa kwota uwzględnia czas pracy specjalistów, koszty utrzymania lokali oraz amortyzację sprzętu wykorzystywanego podczas badań psychologicznych.

Resort podkreśla też, że wysokość opłat była konsultowana z podmiotami wykonującymi takie badania.

Będzie wprowadzony okres przejściowy

Dla części kierowców przewidziano jednak okres przejściowy. Jeśli badanie zostało rozpoczęte przed wejściem nowych przepisów, ale jeszcze się nie zakończyło wydaniem orzeczenia, obowiązywać będzie stara stawka 150 zł.

Na razie projekt trafił do konsultacji społecznych. Zainteresowane strony mają 30 dni na zgłaszanie uwag.

Koszty z wykonywaniem zawodu kierowcy stale rosną

Nowe przepisy mają wejść w życie po dwóch tygodniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Dla wielu kierowców to kolejny sygnał, że koszty związane z utrzymaniem prawa jazdy i wykonywaniem zawodu kierowcy stale rosną.

EGZAMIN NA PRAWO JAZDY
OPŁATY
MINISTERSTWO ZDROWIA
KIEROWCY