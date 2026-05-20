Od piątku w Lidlu hit za 1,99 zł. Jest limit 3 sztuki na klienta

Anna Wojnowska
2026-05-20 12:41

Od czwartku, 21 maja, w Lidlu rusza nowa fala promocji, która potrwa aż do soboty, 23 maja. To doskonała okazja, by taniej kupić produkty spożywcze, markowe praliny na Dzień Mamy czy sprzęt do domu. Pamiętaj jednak, że kluczem do największych oszczędności jest aplikacja Lidl Plus i aktywacja kuponów.

Autor: Monika Smolik Nowoczesny budynek sklepu Lidl z dużymi, przeszklonymi witrynami i charakterystycznym, niebiesko-żółtym logo. Przed wejściem widoczne stojaki na rowery, parkometr oraz tablice informacyjne z aktualnymi promocjami, o których więcej na Super Biznes.

Kuponowe szaleństwo, czyli największe hity z aplikacją

Najbardziej spektakularne obniżki czekają na posiadaczy aplikacji. Warto dobrze zaplanować zakupy, ponieważ niektóre z tych ofert startują w różne dni tygodnia.

  • Masło ekstra 83% Pilos za 1,99 zł. To prawdziwy hit, ale uwaga – promocja z 60% rabatem będzie aktywna dopiero od piątku (22 maja) do soboty (23 maja). Warunkiem jest zakup trzech kostek i aktywowanie kuponu.
  • Wszystkie praliny taniej o 80% (drugi produkt). To idealna okazja na prezent na Dzień Mamy. Możesz dowolnie mieszać praliny marek Merci, Lindor czy Raffaello. Promocja obowiązuje od czwartku do soboty (21-23 maja).
  • Wszystkie kawy Jacobs taniej o 60% (drugi produkt). Miłośnicy kawy mogą zrobić zapasy w rewelacyjnej cenie. Ta oferta również trwa od czwartku do soboty.
  • Borówki amerykańskie za 11,99 zł. Duże, 400-gramowe opakowanie kupisz o połowę taniej od czwartku do soboty, pod warunkiem aktywacji kuponu.
  • Wszystkie kosmetyki – drugi produkt 70% taniej (od piątku, 22.05). To prawdziwa bomba! Możesz miksować produkty różnych marek, w tym Elseve, Nivea czy Head & Shoulders, a za drugi, tańszy, zapłacisz grosze. Idealna okazja, by uzupełnić zapasy.
  • Wszystkie storczyki – drugi 50% taniej (z aplikacją). Zbliża się Dzień Mamy, a to świetna okazja na piękny i niedrogi prezent. Promocja trwa od czwartku do wtorku (21-26.05).
Mięso, ryby i wędliny na domowy obiad lub grilla

Dział mięsny to jeden z najmocniejszych punktów nowej gazetki. Znajdziesz tu zarówno coś na grilla, jak i na rodzinny obiad.

  • Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik za 7,99 zł/kg. Z aplikacją cena spada aż o 55%. To świetna baza do pieczeni lub gulaszu, dostępna od czwartku (21 maja).
  • Polski kurczak – filety z piersi XXL za 14,99 zł/kg. Kolejny hit z kuponem, który obniża cenę o 39%. Ta promocja rusza w piątek (22 maja).
  • Kiełbasa śląska XXL Pikok za 14,90 zł. Potężne, 1,5-kilogramowe opakowanie idealne na grilla kupisz o 56% taniej. Oferta obowiązuje od czwartku.
  • Kiełbasa żywiecka XXL Pikok (1+1 gratis). To oferta jednodniowa, dostępna tylko w piątek (22 maja). Z aplikacją za dwa 600-gramowe opakowania zapłacisz 18,89 zł.
  • Łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL za 4,99 zł/100 g. Ta promocja jest aktywna przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty (18-23 maja) i nie wymaga kuponu.
Klucz do oszczędności ukryty w wielosztukach

Lidl ponownie udowadnia, że kupowanie w pakietach się opłaca. Aktywując kupony, możesz zaopatrzyć się w ulubione przekąski i nabiał za ułamek ceny.

  • Czekolada biała z orzechami laskowymi Fin Carré (1+2 gratis). To niesamowita okazja. Aktywując kupon, przy zakupie trzech tabliczek płacisz tylko za jedną – 6,89 zł, co daje zaledwie 2,29 zł za sztukę.
  • Pistacje kalifornijskie prażone i solone Alesto (1+1 gratis). Z aplikacją dwa 250-gramowe opakowania tej zdrowej przekąski dostaniesz za 17,49 zł.
  • Holenderska gouda w plastrach Pilos za 4,99 zł. Przy zakupie dwóch opakowań (300 g) cena każdego z nich spada o 50%.
Sprzęt do zadań specjalnych i promocje jednodniowe

W ofercie przemysłowej również znajdziesz coś dla siebie. Warto też zwrócić uwagę na specjalne, jednodniowe akcje rabatowe.

  • Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer Ninja za 269,00 zł. Popularny sprzęt o mocy 1500 W i pojemności 3,8 litra został przeceniony o 100 zł. Oferta obowiązuje od czwartku (21 maja).
  • Akumulatorowa wiertarkowkrętarka Parkside Performance za 149,00 zł. Narzędzie z silnikiem bezszczotkowym, dostępne bez akumulatora, kupisz o 50 zł taniej, ale tylko w sobotę (23 maja).
  • Rabat 30 zł na zakupy. Tylko w sobotę (23 maja) robiąc zakupy za minimum 300 zł z aplikacją Lidl Plus, otrzymasz 30 zł rabatu.
