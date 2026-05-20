Od piątku w Lidlu hit za 1,99 zł. Jest limit 3 sztuki na klienta

Kuponowe szaleństwo, czyli największe hity z aplikacją
Najbardziej spektakularne obniżki czekają na posiadaczy aplikacji. Warto dobrze zaplanować zakupy, ponieważ niektóre z tych ofert startują w różne dni tygodnia.
- Masło ekstra 83% Pilos za 1,99 zł. To prawdziwy hit, ale uwaga – promocja z 60% rabatem będzie aktywna dopiero od piątku (22 maja) do soboty (23 maja). Warunkiem jest zakup trzech kostek i aktywowanie kuponu.
- Wszystkie praliny taniej o 80% (drugi produkt). To idealna okazja na prezent na Dzień Mamy. Możesz dowolnie mieszać praliny marek Merci, Lindor czy Raffaello. Promocja obowiązuje od czwartku do soboty (21-23 maja).
- Wszystkie kawy Jacobs taniej o 60% (drugi produkt). Miłośnicy kawy mogą zrobić zapasy w rewelacyjnej cenie. Ta oferta również trwa od czwartku do soboty.
- Borówki amerykańskie za 11,99 zł. Duże, 400-gramowe opakowanie kupisz o połowę taniej od czwartku do soboty, pod warunkiem aktywacji kuponu.
- Wszystkie kosmetyki – drugi produkt 70% taniej (od piątku, 22.05). To prawdziwa bomba! Możesz miksować produkty różnych marek, w tym Elseve, Nivea czy Head & Shoulders, a za drugi, tańszy, zapłacisz grosze. Idealna okazja, by uzupełnić zapasy.
- Wszystkie storczyki – drugi 50% taniej (z aplikacją). Zbliża się Dzień Mamy, a to świetna okazja na piękny i niedrogi prezent. Promocja trwa od czwartku do wtorku (21-26.05).
Mięso, ryby i wędliny na domowy obiad lub grilla
Dział mięsny to jeden z najmocniejszych punktów nowej gazetki. Znajdziesz tu zarówno coś na grilla, jak i na rodzinny obiad.
- Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik za 7,99 zł/kg. Z aplikacją cena spada aż o 55%. To świetna baza do pieczeni lub gulaszu, dostępna od czwartku (21 maja).
- Polski kurczak – filety z piersi XXL za 14,99 zł/kg. Kolejny hit z kuponem, który obniża cenę o 39%. Ta promocja rusza w piątek (22 maja).
- Kiełbasa śląska XXL Pikok za 14,90 zł. Potężne, 1,5-kilogramowe opakowanie idealne na grilla kupisz o 56% taniej. Oferta obowiązuje od czwartku.
- Kiełbasa żywiecka XXL Pikok (1+1 gratis). To oferta jednodniowa, dostępna tylko w piątek (22 maja). Z aplikacją za dwa 600-gramowe opakowania zapłacisz 18,89 zł.
- Łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL za 4,99 zł/100 g. Ta promocja jest aktywna przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty (18-23 maja) i nie wymaga kuponu.
Klucz do oszczędności ukryty w wielosztukach
Lidl ponownie udowadnia, że kupowanie w pakietach się opłaca. Aktywując kupony, możesz zaopatrzyć się w ulubione przekąski i nabiał za ułamek ceny.
- Czekolada biała z orzechami laskowymi Fin Carré (1+2 gratis). To niesamowita okazja. Aktywując kupon, przy zakupie trzech tabliczek płacisz tylko za jedną – 6,89 zł, co daje zaledwie 2,29 zł za sztukę.
- Pistacje kalifornijskie prażone i solone Alesto (1+1 gratis). Z aplikacją dwa 250-gramowe opakowania tej zdrowej przekąski dostaniesz za 17,49 zł.
- Holenderska gouda w plastrach Pilos za 4,99 zł. Przy zakupie dwóch opakowań (300 g) cena każdego z nich spada o 50%.
Sprzęt do zadań specjalnych i promocje jednodniowe
W ofercie przemysłowej również znajdziesz coś dla siebie. Warto też zwrócić uwagę na specjalne, jednodniowe akcje rabatowe.
- Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer Ninja za 269,00 zł. Popularny sprzęt o mocy 1500 W i pojemności 3,8 litra został przeceniony o 100 zł. Oferta obowiązuje od czwartku (21 maja).
- Akumulatorowa wiertarkowkrętarka Parkside Performance za 149,00 zł. Narzędzie z silnikiem bezszczotkowym, dostępne bez akumulatora, kupisz o 50 zł taniej, ale tylko w sobotę (23 maja).
- Rabat 30 zł na zakupy. Tylko w sobotę (23 maja) robiąc zakupy za minimum 300 zł z aplikacją Lidl Plus, otrzymasz 30 zł rabatu.