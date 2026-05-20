ZUS automatycznie przelicza emerytury czerwcowe dla seniorów, którzy przeszli na świadczenie w czerwcu w latach 2009-2019.

Aż 84% beneficjentów może liczyć na wyższe wypłaty, średnio o ponad 200 zł miesięcznie, dzięki nowym zasadom waloryzacji.

Przeliczenie odbywa się z urzędu, bez konieczności składania wniosków, korygując niesprawiedliwe zasady z przeszłości.

W czerwcu wypłaty zaplanowane na 6 i 20 dzień miesiąca zostaną zrealizowane dzień wcześniej z powodu weekendu.

Wyższe emerytury w czerwcu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę o tzw. emeryturach czerwcowych, czyli przelicza je na nowo. Trybunał Konstytucyjny uznał, że dotychczasowe zasady były niesprawiedliwe dla części osób. Spowodowało to wdrożenie nowych regulacji. ZUS przelicza teraz emerytury czerwcowe korzystniej dla emerytów. Sposób waloryzacji składek jest taki, jak przy ustalaniu emerytury majowej.

Świadczeniobiorcy nie muszą składać żadnych wniosków. Od 1 stycznia 2026 r. ZUS z urzędu przelicza emerytury przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009–2019 oraz renty rodzinne po osobach, których dotyczyły te same zasady. Dla większości przeliczenie oznacza wzrost świadczenia – średnio o ponad 200 zł miesięcznie. Wyższe wypłaty otrzyma aż 84 proc. beneficjentów.

Kiedy ZUS wypłaci emerytury w czerwcu 2026?

Wypłaty świadczeń emerytalnych odbywają się w stałych, comiesięcznych terminach. Standardowo pieniądze trafiają na konta emerytów 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. Warto jednak pamiętać o prostej zasadzie: jeśli termin wypłaty wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) musi wysłać przelew odpowiednio wcześniej. Dzięki temu pieniądze docierają do seniorów jeszcze przed dniem wolnym. To szczególnie ważne w przypadku osób, które opłacają rachunki w konkretnych dniach miesiąca.

Jak to będzie wyglądać w czerwcu 2026 roku? Oto przykładowy harmonogram wypłat:

1 czerwca (poniedziałek) – wypłata w terminie

5 czerwca (piątek) – wypłata w terminie

6 czerwca (sobota) – wypłata nastąpi dzień wcześniej, w piątek 5 czerwca

10 czerwca (środa) – wypłata w terminie

15 czerwca (poniedziałek) – wypłata w terminie

20 czerwca (sobota) – wypłata nastąpi dzień wcześniej, w piątek 19 czerwca

25 czerwca (czwartek) – wypłata w terminie

