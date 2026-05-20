Wysoki mandat za hak w aucie. Zapłacisz nawet 5000 zł

Mateusz Kobyłka
2026-05-20 14:11

Mandat za hak holowniczy może kosztować kierowcę nawet 5000 zł i 8 punktów karnych. Nowe przepisy dotyczące haka holowniczego są wyjątkowo surowe, zwłaszcza gdy chodzi o błędy związane z tablicą rejestracyjną. Brak wpisu w dowodzie to kara 500 zł, ale prawdziwe problemy zaczynają się gdzie indziej.

Autor: SHOX ART/ Pexels.com
  • Po zamontowaniu haka holowniczego masz 30 dni na wykonanie badania technicznego i zgłoszenie go w urzędzie, by uniknąć mandatu do 500 zł i zatrzymania dowodu.
  • Przekładanie tablicy rejestracyjnej z samochodu na bagażnik rowerowy na haku grozi mandatem od 1500 zł do 5000 zł, 8 punktami karnymi i zatrzymaniem dowodu.
  • Nieprawidłowy montaż haka zasłaniający tablicę rejestracyjną lub jej przeniesienie w inne miejsce to mandat 500 zł i 8 punktów karnych.
  • Aby legalnie używać bagażnika rowerowego na haku, należy wyrobić specjalną, trzecią tablicę rejestracyjną przeznaczoną do montażu na bagażniku.

Jak zalegalizować hak holowniczy, żeby uniknąć mandatu?

Jeśli montujesz w aucie hak holowniczy, pamiętaj o dwóch prostych, ale kluczowych krokach. Po pierwsze, od razu po instalacji musisz pojechać na stację kontroli pojazdów. Diagnosta sprawdzi, czy hak został zamontowany poprawnie i bezpiecznie, a następnie wystawi odpowiednie zaświadczenie. To jednak dopiero połowa sukcesu. Z tym dokumentem masz 30 dni, aby zgłosić się do wydziału komunikacji i dokonać wpisu o haku w dowodzie rejestracyjnym.

Co się stanie, jeśli tego nie zrobisz? Podczas kontroli drogowej policjant szybko zweryfikuje, że hak jest nielegalny. Brak zgłoszenia haka to nie tylko formalne niedopatrzenie – mandat za hak holowniczy bez wpisu w dowodzie może wynieść do 500 zł. Dodatkowo, funkcjonariusz ma prawo elektronicznie zatrzymać dowód rejestracyjny i zakazać dalszej jazdy z przyczepą, dopóki nie załatwisz wszystkich formalności.

Kiedy mandat za hak holowniczy może wynieść nawet 5000 zł?

Kwota 500 zł to jednak nic w porównaniu z karą, która grozi za niewłaściwe używanie haka, zwłaszcza w połączeniu z bagażnikiem rowerowym. Kierowcy często zapominają, że kula haka lub zamontowany na niej bagażnik nie mogą zasłaniać tablicy rejestracyjnej ani świateł. Jeśli sama kula haka zasłania numer, może za to grozic 500 zł mandatu i 8 punktów karnych.

Najsurowsza kara dotyczy jednak sytuacji, w której kierowca zdejmuje tablicę rejestracyjną z samochodu i przekłada ją na bagażnik rowerowy – zgodnie z przepisami, za takie działanie grozi mandat od 1500 zł do nawet 5000 zł i 8 punktów karnych. Policja w takim przypadku zatrzyma również dowód rejestracyjny. Jedyne legalne rozwiązanie to wyrobienie w urzędzie trzeciej, dodatkowej tablicy rejestracyjnej, którą montuje się właśnie na bagażniku rowerowym. To jedyny sposób, by uniknąć naprawdę wysokiej grzywny.

Źródło: wnp.pl

