Przedsiębiorcy i rolnicy, którzy w drugiej połowie 2024 roku korzystali z maksymalnej ceny prądu 693 zł/MWh, muszą złożyć specjalne oświadczenie, aby uniknąć znacznie wyższych rachunków.

Brak tego dokumentu lub jego błędy skutkują ponownym przeliczeniem opłat według standardowych, droższych stawek, co może oznaczać konieczność dopłaty rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz rolników, którzy od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku płacili za energię po cenie maksymalnej.

Masz czas na złożenie lub poprawienie oświadczenia do 30 czerwca 2026 roku.

Bez tego dokumentu prąd będzie droższy

Część przedsiębiorców i rolników korzystała w drugiej połowie 2024 roku z maksymalnej ceny energii elektrycznej wynoszącej 693 zł/MWh. Było to rozwiązanie wprowadzone przez państwo, które miało ograniczyć skutki rosnących kosztów energii.

Teraz sprzedawcy energii wymagają jednak potwierdzenia, że odbiorca rzeczywiście miał prawo do preferencyjnych stawek. Brak odpowiedniego dokumentu może oznaczać ponowne przeliczenie rachunków według standardowych cen zapisanych w umowie.

Kogo dotyczy obowiązek złożenia oświadczenia?

Obowiązek dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz rolników, którzy między 1 lipca a 31 grudnia 2024 roku korzystali z maksymalnej ceny energii elektrycznej. W praktyce oznacza to konieczność przekazania sprzedawcy energii informacji o uzyskanej pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Jeśli dokument nie zostanie dostarczony, firma energetyczna może uznać, że odbiorca nie miał prawa do tańszego prądu.

Dlaczego sprzedawcy energii żądają dokumentu?

Preferencyjna cena energii została zakwalifikowana jako forma pomocy publicznej. Zgodnie z przepisami każda taka pomoc musi zostać odpowiednio udokumentowana. Wymóg wynika z przepisów ustawy o bonie energetycznym oraz zmian dotyczących kosztów energii elektrycznej. Sprzedawca energii musi posiadać formalne potwierdzenie spełnienia warunków przez odbiorcę. Brak dokumentu oznacza konieczność zastosowania standardowych stawek umownych, które są wyższe od wcześniej obowiązujących cen maksymalnych.

Brak oświadczenia oznacza wyższe rachunki za prąd

Konsekwencje finansowe mogą być bardzo dotkliwe. Dostawcy energii mają prawo skorygować wcześniejsze rozliczenia i naliczyć opłaty według standardowych cen energii.

W praktyce przedsiębiorcy oraz rolnicy mogą zostać zobowiązani do dopłaty różnicy między ceną maksymalną a ceną wynikającą z umowy. W wielu przypadkach chodzi o kwoty od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dlatego sprzedawcy energii coraz częściej wysyłają klientom przypomnienia i wezwania do uzupełnienia dokumentów.

Gdzie i jak złożyć dokument?

Oświadczenie należy przekazać bezpośrednio do swojego sprzedawcy energii elektrycznej. Większość firm umożliwia złożenie dokumentu na kilka sposobów: online przez formularz, e-mailem, listownie, w punkcie obsługi klienta. Termin składania dokumentów upływa 30 czerwca 2026 roku. To wydłużony termin, ponieważ pierwotnie obowiązek należało spełnić do 30 lipca 2025 roku. Przepisy pozwalają również poprawić wcześniej złożone dokumenty.

