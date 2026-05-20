Senatorowie debatują o rynku finansowym

W środę rozpoczęło się kolejne posiedzenie Senatu. Już od początku nie brakowało emocji. Senatorowie uczcili minutą ciszy zmarłego w maju Krzysztofa Piesiewicza, prawnika, scenarzystę i byłego senatora, który przez lata angażował się w sprawy kultury, mediów i praw człowieka.

Jednym z najważniejszych tematów obrad jest ustawa dotycząca rynku kryptoaktywów. Nowe przepisy mają wprowadzić większą kontrolę nad kryptowalutami i dostosować polskie prawo do unijnych regulacji MiCA.

To trzecia ustawa, którą przyjął Sejm. Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki.

KNF dostanie nowe uprawnienia

Zgodnie z projektem nadzór nad rynkiem kryptowalut ma przejąć Komisja Nadzoru Finansowego. Zdaniem ekspertów finansowych, KNF otrzymałaby bardzo szerokie uprawnienia.

W praktyce mogłaby między innymi blokować rachunki pieniężne lub rachunki z kryptowalutami, a także wstrzymywać transakcje nawet na 96 godzin. Rząd chce również, by w wyjątkowych sytuacjach blokada mogła zostać przedłużona nawet do sześciu miesięcy.

Będą opłaty dla firm działających na rynku kryptowalut

Nowe przepisy przewidują także opłaty dla firm działających na rynku kryptowalut.

Emitenci tokenów oraz dostawcy usług związanych z kryptoaktywami mieliby płacić na rzecz KNF za nadzór nad rynkiem.

RYCHARD: JESTEM PRZECIWNY KRYPTOWALUTOM