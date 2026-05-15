Po trzech próbach Sejm uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów, powierzając nadzór nad nim Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Głównym celem ustawy jest ochrona inwestorów oraz implementacja unijnego rozporządzenia MiCA w Polsce, co ma zapewnić bezpieczeństwo obrotu kryptoaktywami.

KNF zyska uprawnienia do blokowania rachunków na okres do 6 miesięcy, nakładania kar finansowych na emitentów i dostawców usług, a także wpisywania nieuczciwych domen do rejestru.

Co zakłada nowa ustawa o rynku kryptoaktywów?

W piątek Sejm ostatecznie przegłosował kluczowe przepisy dla polskiej branży krypto. Za ustawą przygotowaną przez rząd Donalda Tuska opowiedziało się 241 posłów, a 200 było przeciw. To trzecie podejście do tego tematu – dwie poprzednie wersje ustawy zostały zawetowane przez prezydenta, który uznał je za zbyt restrykcyjne. Teraz dokument trafi do Senatu.

Celem nowych regulacji jest wdrożenie w Polsce unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Chodzi o to, by rynek, na którym obracane są miliardy złotych, przestał być „dzikim zachodem" i zyskał ramy prawne podobne do tych, które obowiązują na tradycyjnych rynkach finansowych. Głównym założeniem jest przekazanie kontroli nad firmami z branży krypto w ręce Komisji Nadzoru Finansowego.

W praktyce oznacza to nowe obowiązki i koszty dla firm. Przepisy wprowadzają m.in. opłaty na rzecz KNF za sprawowanie nadzoru. Emitenci tokenów będą musieli oddawać do 0,5 proc. ich wartości, a dostawcy usług, tacy jak giełdy czy kantory, do 0,4 proc.

KNF dostanie do ręki potężne narzędzia. Najważniejszym z nich jest prawo do blokowania rachunków (zarówno pieniężnych, jak i tych z kryptoaktywami) oraz wstrzymywania transakcji na 96 godzin, jeśli pojawią się podejrzenia co do ich legalności. Co ważne, ten okres będzie można przedłużyć nawet do sześciu miesięcy.

To jednak nie wszystko. Nowe przepisy dają Komisji Nadzoru Finansowego konkretne narzędzia, a skuteczny nadzór KNF nad kryptowalutami ma umożliwić m.in. nakładanie dotkliwych kar finansowych na firmy i osoby łamiące prawo.