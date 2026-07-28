Nie tylko Bałtyk. W tym roku Polacy pokochali góry

Choć od lat wydawało się, że liderem wakacji jest polskie morze, w tym sezonie role się odwróciły. Jak wynika z danych portalu Travelist.pl, od maja do lipca więcej osób rezerwowało wypoczynek w górach niż nad Bałtykiem. Górskie kierunki odpowiadały za 43 proc. wszystkich rezerwacji, podczas gdy nad morze trafiło 38 proc. urlopowiczów.

To jednak dobra wiadomość dla tych, którzy dopiero planują wyjazd. Mimo środka sezonu wybór nadal jest bardzo duży.

Co drugi pokój czeka na turystów

Eksperci sprawdzili ofertę w 15 popularnych miejscowościach. Okazuje się, że nad morzem i jeziorami wolny jest mniej więcej co drugi pokój hotelowy, a w górach dostępność sięga nawet 60 proc.

To oznacza, że osoby planujące spontaniczny wyjazd nie muszą już wybierać tego, co zostało. Nadal mogą przebierać w ofertach i dopasować hotel do swojego budżetu.

Nocleg już od 300 zł. Gdzie jest najtaniej?

Najtańsze propozycje można znaleźć na Mazurach. W Ostródzie ceny zaczynają się już od 300 zł za dobę dla dwóch osób i od 350 zł dla rodziny z dzieckiem.

Równie atrakcyjnie wygląda oferta innych miejscowości:

- Łeba – od 320 zł;

- Ustroń – od 330 zł;

- Krynica-Zdrój – od 350 zł;

- Karpacz – od 360 zł;

- Olsztyn – od 380 zł.

Nieco drożej jest w najbardziej obleganych kurortach, takich jak Kołobrzeg, Gdynia czy Mikołajki, ale również tam można znaleźć atrakcyjne oferty.

Sierpień nawet o 40 proc. taniej

Największą niespodzianką są jednak ceny. W wielu hotelach koszt pobytu jest dziś nawet o 40 proc. niższy niż w szczycie zainteresowania. To efekt większej liczby wolnych pokoi i walki hoteli o klientów rezerwujących wakacje na ostatnią chwilę.

Eksperci radzą jednak, aby patrzeć nie tylko na cenę noclegu. Warto sprawdzić, czy w pakiecie jest śniadanie, obiadokolacja, parking, basen, strefa wellness albo animacje dla dzieci. Często niewielka dopłata oznacza znacznie większy komfort i realne oszczędności podczas pobytu.

Nie warto czekać do ostatniej chwili

Choć wolnych miejsc jest jeszcze sporo, najatrakcyjniejsze oferty szybko znikają. Jeśli ktoś planuje sierpniowy urlop, to właśnie teraz może znaleźć najlepszy kompromis między ceną, wyborem hoteli i terminem.

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne wakacje nie są jeszcze stracone. Wręcz przeciwnie, dla wielu rodzin i par właśnie teraz może być najlepszy moment na znalezienie urlopu w bardzo atrakcyjnej cenie.

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