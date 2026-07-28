Festiwalowicze zrobią zakupy o każdej porze

Jeśli komuś zabraknie jedzenia, napojów albo pasty do zębów w środku nocy, nie będzie problemu. Lidl już po raz szesnasty otworzy swój sklep podczas Pol'and'Rock Festival.

Sklep został otwarty w samo południe 28 lipca, dwa dni przed rozpoczęciem koncertów i będzie działał bez przerwy, przez całą dobę, aż do 2 sierpnia do godz. 12.00.

Market tradycyjnie stanie obok pola namiotowego, w pobliżu Małej Sceny i Akademii Sztuk Przepięknych. Organizatorzy spodziewają się, że skorzystają z niego tysiące uczestników festiwalu.

Ciepłe bułki, hot dogi i przekąski na dobry początek dnia

Lidl przygotował specjalną ofertę dla festiwalowiczów. Na miejscu będzie można kupić tradycyjne produkty m.in. świeżo wypiekane bułki kajzerki, a także gorące hot dogi, bagietki z masłem czosnkowym, pizzerinki, cebularze i zapiekanki.

Na sklepowych półkach nie zabraknie także napojów, gotowych dań, produktów spożywczych oraz artykułów higienicznych.

Promocje tylko z aplikacją

Na klientów czeka także sporo okazji cenowych. Osoby korzystające z aplikacji Lidl Plus będą mogły aktywować specjalne kupony przygotowane wyłącznie dla uczestników festiwalu.

Wśród promocji znalazły się liczne produkty i wybrane lunchboxy Chef Select za pół ceny.

Dla osób, które nie chcą wozić pełnego bagażnika sprzętu, przygotowano również szeroki wybór akcesoriów kempingowych.

Butelki zamienisz na bony

Po ubiegłorocznym sukcesie na teren festiwalu wrócą również butelkomaty. Każdy, kto wrzuci do nich puste plastikowe butelki PET o pojemności do 3 litrów lub metalowe puszki do 1 litra, otrzyma bon na zakupy w festiwalowym Lidlu.

To rozwiązanie ma zachęcić uczestników do segregowania odpadów. Wszystkie zebrane opakowania trafią później bezpośrednio do recyklingu.

Nie tylko koncerty. Zakupy też będą atrakcją

Pol'and'Rock Festival od lat przyciąga setki tysięcy uczestników z całej Polski. Dla wielu z nich całodobowy sklep stał się już stałym elementem imprezy. Możliwość zrobienia zakupów o dowolnej porze dnia i nocy oznacza większy komfort i mniej rzeczy do zabrania z domu.

W tym roku Lidl stawia nie tylko na wygodę, ale także na atrakcyjne promocje i ekologiczne rozwiązania. Wszystko po to, by festiwalowicze mogli skupić się na muzyce i dobrej zabawie, a nie na szukaniu najbliższego sklepu.

Tak wygląda Lidl na Litwie. Polscy kibicie poszli na zakupy