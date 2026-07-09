Wakacje powinny kojarzyć się z odpoczynkiem, spokojem i ładowaniem baterii. Tymczasem wielu Polaków wraca z urlopu bardziej zmęczonych niż przed wyjazdem. Powód? Zdaniem ekspertów często sami źle planujemy wolne dni.

Szczególnie fatalnym pomysłem ma być rozpoczynanie urlopu w poniedziałek.

Poniedziałkowy urlop to pułapka

Popularny schemat wygląda tak: w piątek kończymy najpilniejsze zadania w pracy, po południu biegniemy po zakupy, pakujemy walizki i szykujemy się do wyjazdu. W poniedziałek oficjalnie zaczynamy urlop.

Problem w tym, że organizm nadal jest na wysokich obrotach. Zamiast spokojnie odpoczywać, próbujemy nagle przestawić się z trybu pracy na wakacyjny luz.

Po powrocie sytuacja często wygląda jeszcze gorzej. Pierwszy dzień w pracy po urlopie to lawina maili, zaległości i stresu. Zamiast energii mamy poczucie przytłoczenia.

Środa na start? To ma sens

Coraz więcej osób wybiera inny sposób planowania wolnego. Zamiast zaczynać urlop w poniedziałek, biorą go od środy do środy.

Dlaczego ten wariant zyskuje popularność? Bo pozwala uniknąć wakacyjnego chaosu.

Weekend przed wyjazdem można spokojnie przeznaczyć na przygotowania. W poniedziałek i wtorek pracownik ma jeszcze czas, by zamknąć najważniejsze sprawy zawodowe i nie wyjeżdżać z poczuciem niedokończonych obowiązków.

Po powrocie z kolei można dobrać kilka dni wolnego, by spokojnie wrócić do codziennego rytmu.

Ciało też musi odpocząć

Eksperci podkreślają, że urlop to nie tylko kwestia kalendarza. Organizm potrzebuje czasu, żeby przełączyć się z ciągłego napięcia na prawdziwy odpoczynek.

Wielu ludzi zna sytuację, gdy pierwsze dni wakacji zamiast relaksu przynoszą zmęczenie, bóle głowy albo problemy ze snem. To efekt tego, że ciało dopiero po czasie „odpuszcza” stres.

Z pracy prosto na lotnisko? To nie działa

Polacy często wpadają w tę samą pułapkę. Najpierw intensywna praca do ostatniej chwili, potem szybkie pakowanie, podróż i dopiero na miejscu próba odpoczynku.

Zdaniem specjalistów warto zwolnić jeszcze przed urlopem. Kilka spokojniejszych dni przed wyjazdem może sprawić, że wakacje będą znacznie bardziej udane.

Najlepszy przepis na udany wypoczynek

Według ekspertów najbardziej korzystny wariant to około dwutygodniowy urlop rozpoczęty w środę, z dodatkowym czasem na spokojny powrót do rzeczywistości.

Nie chodzi tylko o liczbę wolnych dni, ale o sposób ich wykorzystania. Czasem jedna zmiana w kalendarzu może sprawić, że zamiast wrócić z wakacji wykończonym, wrócimy naprawdę wypoczęci.

Bo dobry urlop zaczyna się nie w momencie wyjazdu, ale już wtedy, gdy odpowiednio go zaplanujemy.

Tu urlop spędzali bogacze z PRL-u. Elitarny kurort był marzeniem każdego Polaka