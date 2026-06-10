Nowe ceny maksymalne paliw. Tyle zapłacimy na stacjach w czwartek [11.10.2026]

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-06-10 12:22

Od czwartku wejdą nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii, za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,92 zł, a za diesla 6,43 zł.

Stacja paliw Orlen z dystrybutorami Verva 98, Efecta 95, Verva Diesel i Efecta Diesel, wyświetlaczem cen oraz czerwonym samochodem w tle. Informacje o nowych cenach paliw znajdziesz na Super Biznes.

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Autor: Shutterstock/ Shutterstock Stacja paliw Orlen z dystrybutorami Verva 98, Efecta 95, Verva Diesel i Efecta Diesel, wyświetlaczem cen oraz czerwonym samochodem w tle. Informacje o nowych cenach paliw znajdziesz na Super Biznes.
  • W czwartek maksymalne ceny paliw będą niższe niż w środę, np. benzyna 95 kosztować ma 5,92 zł/l, a diesel 6,43 zł/l.
  • Od wprowadzenia cen maksymalnych 31 marca paliwa znacząco potaniały, np. benzyna 95 z 6,16 zł/l do obecnych 5,92 zł/l.
  • Minister Energii codziennie ogłasza nowe stawki, a sprzedaż paliw powyżej ceny maksymalnej zagrożona jest karą do 1 mln zł.
  • Obecne, niższe ceny wynikają z tymczasowego obniżenia VAT na paliwo do 8% i akcyzy do minimum unijnego, obowiązujących do 15 czerwca.

Nowe ceny maksymalne paliw. Tyle zapłacimy na stacjach w czwartek [11.10.2026]

Po nieznacznej środowej podwyżce, w czwartek (11 czerwca), ceny maksymalne będą wyglądały następująco: litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,92 zł, benzyny 98 - 6,56 zł, a oleju napędowego - 6,43 zł.

SAWICKI: NIE OBNIŻAJMY CEN PALIW, BO... PRZYJADĄ NIEMCY

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