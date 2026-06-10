Od środy nie musisz już pokazywać tablic rejestracyjnych używanego auta zarejestrowanego w Polsce – wystarczy oświadczenie o ich dobrym stanie.

Nie potrzebujesz już papierowego zaświadczenia z badania technicznego, jeśli diagnosta wprowadził wynik do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Termin na rejestrację odziedziczonego pojazdu został wydłużony z 30 do 60 dni, dając więcej czasu na załatwienie formalności.

Możliwa jest teraz tymczasowa rejestracja pojazdu w urzędzie właściwym dla miejsca jego zakupu, co ułatwia transakcje poza miejscem zamieszkania.

Rejestracja używanego auta bez pokazywania tablic

Od środy obowiązują przepisy, które upraszczają procedurę rejestracji samochodów używanych. Najważniejsza zmiana dotyczy właścicieli pojazdów już zarejestrowanych w Polsce. Podczas składania wniosku nie ma już konieczności demontowania tablic rejestracyjnych i dostarczania ich do urzędu w celu potwierdzenia ich stanu.

O wprowadzonych ułatwieniach poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jak przekazał, kierowcy mogą zastąpić dotychczasowy obowiązek odpowiednim oświadczeniem.

- „Od tej pory wystarczy złożyć oświadczenie o tym, że tablice są w dobrym stanie” – poinformował minister.

Oświadczenie zamiast tablic rejestracyjnych

Nowe rozwiązanie oznacza mniej formalności i krótszy czas załatwiania spraw urzędowych. Składane przez właściciela pojazdu oświadczenie powinno potwierdzać, że tablice są czytelne, nieuszkodzone oraz posiadają wymagane oznaczenia legalizacyjne. Zmiana obejmuje wyłącznie samochody, które są już zarejestrowane na terytorium Polski.

badanie techniczne bez papierowego zaświadczenia

Nowelizacja przepisów przynosi także kolejne ułatwienie dla kierowców. Podczas rejestracji pojazdu nie trzeba już przedstawiać papierowego zaświadczenia potwierdzającego wykonanie badania technicznego, pod warunkiem że diagnosta wcześniej wprowadził wynik do Centralnej Ewidencji Pojazdów. To rozwiązanie ma ograniczyć liczbę wymaganych dokumentów i przyspieszyć obsługę spraw związanych z rejestracją samochodów.

Nowe przepisy wydłużają terminy

Zmiany są częścią nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Oprócz uproszczenia procedur przewidziano również wydłużenie terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu nabytego w drodze spadku. Dotychczas właściciele mieli na to 30 dni, natomiast po zmianach czas ten wynosi 60 dni.

Nowe regulacje umożliwiają także czasową rejestrację pojazdu w urzędzie właściwym dla miejsca jego zakupu. To rozwiązanie ma ułatwić formalności osobom kupującym samochody poza miejscem zamieszkania. Wprowadzone przepisy wpisują się w proces cyfryzacji usług publicznych i ograniczania zbędnych obowiązków administracyjnych dla kierowców.