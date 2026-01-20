We wtorek 20 stycznia podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia KGHM Polska Miedź doszło do znaczących zmian personalnych w radzie nadzorczej. Inicjatywa wyszła od Skarbu Państwa, który jako główny akcjonariusz doprowadził do odwołania czterech dotychczasowych członków i powołania nowych.

Z tego artykułu dowiesz się:

Kogo Skarb Państwa odwołał z rady nadzorczej KGHM i dlaczego doszło do tych zmian

Kim jest prof. Zbigniew Ćwiąkalski i jakie doświadczenie wnosi do miedziowego koncernu

Jakie kompetencje mają pozostali nowi członkowie rady KGHM

Jak przebiegało głosowanie i czy akcjonariusze poparli decyzje Skarbu Państwa

Cztery odwołania w radzie KGHM

Nadzwyczajne walne zgromadzenie KGHM zwołano na wniosek Skarbu Państwa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele akcjonariuszy posiadających łącznie 70 proc. akcji spółki. To zapewniło kworum niezbędne do podjęcia uchwał.

Najpierw akcjonariusze zagłosowali nad odwołaniem czterech członków rady. Z funkcji usunięto Aleksandra Cieślińskiego, który pełnił rolę przewodniczącego. Odwołano również wiceprzewodniczącego Tadeusza Kocowskiego oraz dwóch szeregowych członków - Zbysława Dobrowolskiego i Dominika Januszewskiego.

Za każdym odwołaniem głosowało około 68 mln akcji. Przeciw było prawie 43 mln głosów, a 29 mln wstrzymało się od głosu. Taki wynik pokazuje, że zmianę poparł Skarb Państwa oraz część drobniejszych inwestorów.

Fundusze emerytalne zachowały neutralność

Warto zwrócić uwagę na postawę pozostałych dużych akcjonariuszy. Fundusze emerytalne, które posiadają znaczące pakiety akcji, wstrzymały się od głosu. Nie poparły więc wprost decyzji Skarbu, ale też się jej nie sprzeciwiły.

Przeciwko zmianom głosowała większość drobnych akcjonariuszy. Jednak ich siła głosu była niewystarczająca, by zablokować plany państwa.

Kto zastąpił odwołanych członków rady KGHM

Po odwołaniach rada nadzorcza nie spełniała już wymogów statutowych. Składa się bowiem z 7 do 10 osób, a po zmianach pozostało tylko sześciu członków. Dlatego natychmiast przystąpiono do wyboru następców.

Wszyscy kandydaci zostali zgłoszeni przez Skarb Państwa. Nie było żadnych alternatywnych propozycji ze strony innych akcjonariuszy.

Do rady nadzorczej powołano:

Prof. Zbigniew Ćwiąkalski - znany adwokat i karnista o tytule profesorskim. W latach 2007-2009 pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w pierwszym rządzie Donalda Tuska. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa karnego gospodarczego. Jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

- znany adwokat i karnista o tytule profesorskim. W latach 2007-2009 pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w pierwszym rządzie Donalda Tuska. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa karnego gospodarczego. Jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Remigiusz Paszkiewicz - menedżer z doświadczeniem w transformacji dużych firm przemysłowych. Do niedawna zasiadał w zarządzie słoweńskiej spółki kolejowej. Wcześniej kierował między innymi Aniwilem oraz PKP Polskie Linie Kolejowe.

- menedżer z doświadczeniem w transformacji dużych firm przemysłowych. Do niedawna zasiadał w zarządzie słoweńskiej spółki kolejowej. Wcześniej kierował między innymi Aniwilem oraz PKP Polskie Linie Kolejowe. Łukasz Żelewski - specjalista od zarządzania organizacjami wielozakładowymi. Ma na koncie 35 lat pracy menedżerskiej. Pracował w zarządach Poczty Polskiej, Agencji Rozwoju Pomorza i Energi Oświetlenie.

- specjalista od zarządzania organizacjami wielozakładowymi. Ma na koncie 35 lat pracy menedżerskiej. Pracował w zarządach Poczty Polskiej, Agencji Rozwoju Pomorza i Energi Oświetlenie. Artur Ulrich - doktor nauk ekonomicznych ze specjalizacją w branży energetycznej. Przez wiele lat związany był ze spółką Viessmann, gdzie pełnił funkcje dyrektora generalnego i prezesa. Odpowiadał za eksport na Europę Wschodnią i Bliski Wschód.

Głosowania nad nowymi członkami rady

Wybory nowych członków rady przebiegły zgodnie z oczekiwaniami Skarbu Państwa. Za każdą kandydaturą głosowało około 84 mln akcji. To znacznie więcej niż przy odwołaniach.

Oznacza to, że tym razem poparcie wyraził również jeden z funduszy emerytalnych. Przeciw było nadal około 43 mln głosów, a wstrzymujących się było tylko 13 mln.

Co dalej z radą nadzorczą KGHM

Nowa rada musi się teraz zebrać i ukonstytuować. Członkowie wybiorą ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. Te funkcje dotychczas pełnili odwołani Aleksander Cieśliński i Tadeusz Kocowski.

W radzie pozostali również przedstawiciele pracowników. To trzech członków wybieranych w osobnych wyborach załogowych. Ich kadencja nie uległa zmianie.

Rada nadzorcza KGHM ma kluczowe kompetencje. Do jej zadań należy między innymi powoływanie i odwoływanie zarządu spółki. Może więc w najbliższym czasie dojść do dalszych zmian personalnych w koncernie.

Dlaczego Skarb Państwa zmienia radę KGHM

KGHM Polska Miedź to największy europejski producent miedzi i jedna z niewielu polskich firm o globalnym zasięgu. Skarb Państwa kontroluje ponad 30 proc. akcji spółki i jest jej największym akcjonariuszem.

Wymiana w radzie nadzorczej to standardowa praktyka przy zmianie rządu. Nowi członkowie mają zapewnić nadzór nad strategicznymi decyzjami koncernu zgodny z wizją obecnej ekipy rządzącej.

Warto podkreślić, że KGHM odpowiada za niemal połowę unijnej produkcji miedzi górniczej. Polskie zasoby stanowią około 85 proc. europejskich złóż tego strategicznego surowca. To czyni spółkę kluczowym graczem dla bezpieczeństwa gospodarczego całej Unii Europejskiej.

PTNW - Modzelewski