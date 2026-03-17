Komunikat w tej sprawie już trafił do podatników i nie pozostawia wątpliwości: przerwa jest zaplanowana i obejmie wszystkich użytkowników systemu.

W tych godzinach system „zniknie” dla użytkowników

Wyłączenie zaplanowano na środę, 18 marca 2026 r., w godzinach wieczornych. To właśnie wtedy Twój e-PIT przestanie działać.

Dla użytkowników oznacza to całkowity brak dostępu. Nie będzie możliwości wejścia do systemu, sprawdzenia danych ani wysłania deklaracji. Wszystko zostanie wstrzymane do czasu zakończenia prac technicznych.

Najgorszy możliwy moment? Wielu robi to właśnie wtedy

Problem w tym, że wybrany termin nie jest przypadkowy. To wieczór – czyli moment, kiedy wielu Polaków siada do rozliczeń po pracy. Efekt może być łatwy do przewidzenia. Kto spróbuje rozliczyć PIT w tym czasie, natrafi na zamknięty system i będzie musiał poczekać.

Urząd tłumaczy: to konieczne

Administracja skarbowa przekonuje, że przerwa jest niezbędna. Chodzi o kwestie techniczne, bezpieczeństwo i przygotowanie systemu na dalsze obciążenie w szczycie sezonu. Takie działania są standardem, ale w praktyce oznaczają jedno – chwilowy paraliż najpopularniejszej usługi do rozliczeń podatkowych w Polsce.

Lepiej nie odkładać PIT na ostatnią chwilę

Rozliczenia podatkowe trwają, a termin ich złożenia upływa z końcem kwietnia. Choć czasu wydaje się sporo, takie przerwy mogą pokrzyżować plany tym, którzy zwlekają.