ZUS i ePUAP: koniec pewnej ery

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oficjalnie zakończył obsługę klientów indywidualnych przez platformę ePUAP. Zmiana weszła w życie 12 marca 2026 roku.

Od tego dnia pisma i wnioski wysłane przez ePUAP nie wywołują żadnych skutków prawnych. ZUS nie będzie ich rozpatrywał.

Warto jednak wiedzieć, że korespondencja dostarczona do ZUS przez ePUAP do 11 marca włącznie zostanie uznana za skuteczną. Wnioski złożone przed tą datą będą rozpatrzone.

Wnioski do ZUS: jakie drogi elektroniczne pozostają w użyciu?

ZUS wskazuje dwie oficjalne, elektroniczne ścieżki kontaktu.

Portal eZUS to główny kanał dla płatników składek, ubezpieczonych i świadczeniobiorców. Za jego pośrednictwem można składać wnioski, sprawdzać stan konta i odbierać decyzje ZUS.

E-Doręczenia to prawny odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Gwarantują potwierdzenie nadania i odbioru korespondencji. To ważne, gdy liczy się zachowanie terminów.

ZUS i tradycyjny kontakt – kto nie korzysta z internetu?

Klienci, którzy nie korzystają z rozwiązań elektronicznych, mogą nadal wysyłać korespondencję papierową pocztą tradycyjną.

Do dyspozycji pozostaje również infolinia ZUS. Konsultanci odbierają telefony od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–18:00. Numer infolinii to 22 560 16 00.

Można też skorzystać z formularza kontaktowego na stronie zus.pl lub wysłać pytanie ogólne na adres e-mail: [email protected].

Uwaga na e-mail do ZUS – nie wysyłaj danych osobowych

ZUS przypomina o ważnym zastrzeżeniu dotyczącym poczty elektronicznej. E-mail nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa danych. Dlatego tą drogą nie należy przesyłać informacji wrażliwych ani danych osobowych.

Do spraw wymagających podania danych osobowych należy korzystać wyłącznie z portalu eZUS lub e-Doręczeń.