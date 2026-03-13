Sejm przyjął nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wprowadzającą możliwość pozasądowego rozwodu przed urzędnikiem stanu cywilnego.

Z nowej procedury będą mogły skorzystać tylko pary bez wspólnych małoletnich dzieci i w przypadku, gdy żona nie jest w ciąży.

Za ustawą głosowało 242 posłów (KO, PSL, Lewica, Polska 2050, Centrum), przeciw było 187 (głównie PiS i Konfederacja).

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku, co ma uprościć procedury i odciążyć sądy.

Rozwody pozasądowe – Sejm przyjął nowe przepisy

W piątek, 13 marca Sejm uchwalił rządową nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, której głównym celem jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego możliwości pozasądowego rozwiązania małżeństwa.

Za przyjęciem ustawy głosowało 242 posłów i posłanek, przeciw było 187, natomiast dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Poparcie dla nowych przepisów wyraziły kluby KO, PSL, Lewicy, Polski 2050 i Centrum oraz koło Razem. Z kolei większość parlamentarzystów PiS zagłosowała przeciw – sprzeciw wyraziło 170 posłów, a dwóch zdecydowało się wstrzymać od głosu. Projektu nie poparli również posłowie Konfederacji.

Rozwód przed urzędnikiem stanu cywilnego

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że rozwiązanie małżeństwa będzie możliwe przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Urzędnik będzie odpowiedzialny za sprawdzenie, czy małżonkowie spełniają ustawowe warunki, a następnie dokona stosownych wpisów w rejestrze stanu cywilnego.

Nowa procedura nie będzie jednak dostępna dla wszystkich par. Zgodnie z przyjętymi przepisami rozwód w tej formie będzie możliwy wyłącznie wtedy, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, a dodatkowo małżonka nie jest w ciąży.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie

Jeszcze przed ostatecznym głosowaniem posłowie zaakceptowali pakiet poprawek przygotowanych przez Komisję nadzwyczajną ds. zmian w kodyfikacjach. Miały one charakter głównie legislacyjny i doprecyzowujący.

Jedna z najważniejszych zmian dotyczyła terminu wejścia w życie nowych regulacji. Początkowo planowano, że przepisy zaczną obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia ustawy. Ostatecznie zdecydowano jednak, że nowy system rozwodów pozasądowych zacznie funkcjonować 1 stycznia 2027 roku. Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2025 r. rozwiodło się ok. 61 tys. par.

PTNW - Miłosz Bembinow