Co się zmienia w prawie budowlanym?

Rząd, dążąc do uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego, rozszerza katalog obiektów, które będzie można budować bez konieczności uzyskiwania pozwolenia. Wystarczy samo zgłoszenie inwestycji. Takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw, który został przyjęty przez Radę Ministrów we wtorek.

Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, ma na celu ograniczenie formalności i obciążeń administracyjnych. Rząd liczy, że zmiany pozwolą skrócić czas realizacji inwestycji - zarówno publicznych, jak i prywatnych - oraz obniżą ich koszty. Nowe przepisy mają też zwiększyć elastyczność procedur oraz dostosować je do potrzeb inwestorów, w tym rolników i właścicieli nieruchomości rekreacyjnych.

Inwestycje bez pozwolenia – co możesz zbudować?

Nowelizacja prawa budowlanego wprowadza szereg ułatwień dla inwestorów. Wolnostojące przydomowe schrony do 35 m kw., zadaszone tarasy o powierzchni do 50 m kw., a także boiska sportowe czy niewielkie budynki użyteczności publicznej będzie można budować bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wystarczy samo zgłoszenie inwestycji. Analogiczne uproszczenia obejmą również budowę basenów i oczek wodnych - obiekty o powierzchni do 50 m kw. będzie można realizować bez zgłoszenia. Zgodnie z projektem zbiorniki na wodę opadową i roztopową o pojemności do 30 m sześc., które będą budowane przez rolników na istniejących działkach siedliskowych jako uzupełnienie zabudowy zagrodowej, nie będą wymagały ani pozwolenia na budowę, ani opracowania projektu budowlanego. Projekt ustawy zakłada również ułatwienia dla inwestorów planujących montaż instalacji związanych z energetyką rozproszoną. Mikroinstalacje wiatrowe do wysokości 3 metrów oraz magazyny energii o pojemności do 20 kWh będzie można instalować bez jakichkolwiek formalności budowlanych. Większe urządzenia, do wysokości 12 metrów, będą wymagały jedynie projektu architektoniczno-budowlanego.

Żółta kartka zamiast kary – łagodniejsze podejście do błędów

W nowelizacji zaproponowano również wprowadzenie tzw. mechanizmu żółtej kartki, który ma pozwolić na łagodniejsze reagowanie na nielegalne, istotne odstępstwa od dokumentacji projektowej. Inwestor zamiast natychmiastowego postępowania administracyjnego otrzyma ostrzeżenie wraz z nakazem doprowadzenia budowy do zgodności z dokumentacją.

Równocześnie rozszerzono uproszczone postępowanie legalizacyjne, które będzie możliwe w przypadku obiektów istniejących od co najmniej 10 lat, nawet jeśli nie spełniają wszystkich aktualnych wymagań formalnych.

Przesunięcie terminu cyfryzacji – więcej czasu na adaptację

Rząd zdecydował także o przesunięciu obowiązku korzystania z elektronicznego dziennika budowy oraz cyfrowej książki obiektu budowlanego. Nowy termin wyznaczono na 31 grudnia 2034 r., czyli pięć lat później niż dotychczas planowano. Do tego czasu inwestorzy, właściciele i zarządcy obiektów będą mogli nadal prowadzić dokumentację w formie papierowej.