Australia rozszerza zakaz social mediów dla nastolatków o YouTube, mimo protestów platformy.

Premier Albanese podkreśla konieczność ochrony dzieci, powołując się na szkodliwe treści.

YouTube broni się, twierdząc, że jest platformą wideo, nie społecznościową, co budzi kontrowersje.

Jakie będą konsekwencje tej decyzji dla przyszłości regulacji internetu i czy inne kraje pójdą w ślady Australii?

Australijski rząd, na czele z premierem Anthonym Albanese, zapowiedział włączenie YouTube do pierwszego na świecie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez nastolatków. Decyzja ta, o której poinformował Reuters, zapadła w atmosferze narastającej debaty publicznej na temat wpływu platform internetowych na młodych ludzi. "Czas z tym skończyć. Chcę, aby australijscy rodzice wiedzieli, że stoimy po ich stronie" - oświadczył premier Anthony Albanese, podkreślając negatywny wpływ platform internetowych na dzieci i przypominając firmom technologicznym o ich społecznej odpowiedzialności.

Zakaz, który ma wejść w życie w grudniu 2025 roku, obejmie serwis, z którego korzysta niemal trzy czwarte Australijczyków w wieku od 13. do 15. roku życia. To bezprecedensowy krok, który może mieć daleko idące konsekwencje dla przyszłości regulacji internetu.

YouTube kontratakuje: "To nie są media społecznościowe!"

YouTube, broniąc swojej pozycji, argumentuje, że nie powinien być traktowany jak typowa platforma mediów społecznościowych. Rzecznik serwisu podkreśla, że główną funkcją YouTube jest udostępnianie materiałów wideo. "Nasze stanowisko jest jasne: YouTube to platforma do udostępniania wideo z biblioteką darmowych, wysokiej jakości treści, coraz częściej oglądanych na ekranach telewizorów. To nie są media społecznościowe" - przekonuje rzecznik YouTube. Argumentacja ta ma na celu odróżnienie YouTube od platform takich jak Facebook, Instagram, Snapchat czy TikTok, które opierają się na interakcjach społecznościowych, komentarzach i algorytmicznie generowanych rekomendacjach.

Geneza sporu: od wyjątku dla nauczycieli do powszechnego zakazu

W ubiegłym roku, kiedy rząd Australii ogłosił wstępne plany zakazu, YouTube został zwolniony z jego obowiązywania ze względu na popularność platformy wśród nauczycieli. To wywołało niezadowolenie innych platform mediów społecznościowych, które argumentowały, że YouTube działa w sposób bardzo zbliżony do nich, umożliwiając interakcje użytkowników i personalizując treści za pomocą algorytmów.

Miesiąc przed ogłoszeniem najnowszej decyzji, australijski regulator internetu wezwał rząd do zniesienia wyjątku dla YouTube, powołując się na badanie, z którego wynika, że aż 37% nieletnich zgłosiło kontakt ze szkodliwymi treściami na tej platformie. To najgorszy wynik spośród wszystkich mediów społecznościowych, co przeważyło szalę na korzyść zaostrzenia regulacji.

Nowe prawo zabrania osobom poniżej 16. roku życia zakładania kont na YouTube, ale jednocześnie dopuszcza możliwość udostępniania im filmów przez rodziców i nauczycieli. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka narażenia młodych ludzi na szkodliwe treści, przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do wartościowych materiałów edukacyjnych i rozrywkowych.

"Nauczyciele zawsze sprawdzają, czy materiały są odpowiednie i będą to robić z rozwagą" - powiedziała Angela Falkenberg, przewodnicząca Australijskiego Związku Dyrektorów Szkół Podstawowych, wyrażając poparcie dla zakazu.

Eksperci ostrzegają: dezinformacja i niekontrolowana władza firm technologicznych

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zwracają uwagę na rosnące zagrożenie związane z dezinformacją i niekontrolowaną władzą wielkich firm technologicznych.

"Sztuczna inteligencja przyspieszyła rozprzestrzenianie się dezinformacji na platformach takich jak YouTube" - powiedział Adam Marre, dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji w firmie Arctic Wolf zajmującej się cyberbezpieczeństwem. "Decyzja australijskiego rządu o regulacji YouTube to ważny krok w przeciwdziałaniu niekontrolowanej władzy wielkich firm technologicznych i ochronie dzieci" - dodał.

Zmiana decyzji może doprowadzić do zaostrzenia konfliktu z koncernem Alphabet, który w 2021 roku groził wycofaniem usług Google z Australii w odpowiedzi na prawo nakazujące płacenie mediom za treści w wynikach wyszukiwania. W ubiegłym tygodniu YouTube wystosował pismo do rządu, wzywając do "przestrzegania zasad procesu legislacyjnego". Australijskie media donosiły o możliwych groźbach pozwów ze strony YouTube, ale platforma oficjalnie tego nie potwierdziła.

"Nie dam się zastraszyć groźbami prawnymi, gdy toczy się prawdziwa walka o dobro australijskich dzieci" - oświadczyła minister ds. komunikacji Anika Wells w parlamencie w środę.

Konsekwencje prawne i testy weryfikacji wieku

Ustawa przyjęta w listopadzie wymaga od platform mediów społecznościowych jedynie podjęcia "rozsądnych kroków", aby uniemożliwić dostęp Australijczykom poniżej 16. roku życia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, grozi im kara do 49,5 miliona dolarów australijskich.

Rząd, który w tym miesiącu ma otrzymać raport na temat testów produktów do weryfikacji wieku, poinformował, że wyniki tych testów wpłyną na sposób egzekwowania zakazu. To oznacza, że przyszłość dostępu nastolatków do YouTube w Australii zależy od skuteczności systemów weryfikacji wieku i determinacji rządu w egzekwowaniu nowych przepisów.

Decyzja Australii to odważny krok, który może stać się inspiracją dla innych krajów zmagających się z problemem wpływu mediów społecznościowych na młodzież. Czy czeka nas globalna rewolucja w regulacji internetu? Czas pokaże.

Źródło: tvn24.pl

