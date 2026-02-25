W tegorocznym rankingu "Financial Times" znalazło się 7 polskich organizacji startupowych, co jest rekordowym wynikiem i świadczy o rosnącej pozycji Polski w Europie.

Warszawski Startup Hub Poland zajął 29. miejsce w rankingu, stając się najwyżej ocenioną organizacją w Europie Środkowo-Wschodniej i liderem w Europie pod względem jakości mentoringu.

Ranking "FT" wyróżnia najlepsze europejskie ośrodki wspierające startupy, bazując na opiniach absolwentów, ekspertów i osiągnięciach firm, które przeszły ich programy.

Polska, z ponad 650 tysiącami specjalistów technologicznych i rynkiem ICT o wartości szacowanej na 31,6 mld dol. w 2025 r., jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków technologicznych w Europie.

Historyczny sukces Polski w rankingu „Financial Times”

To moment, na który czekał cały polski sektor nowych technologii. W tegorocznym, trzecim już wydaniu zestawienia „Europe’s Leading Start-up Hubs”, polskie startupy zanotowały rekordową obecność, umieszczając w nim aż siedmiu swoich reprezentantów. To najlepszy wynik w historii, który pokazuje, że nasz kraj staje się coraz ważniejszym graczem na europejskiej mapie innowacji.

Znaczenie tego osiągnięcia podkreśla organizacja Startup Hub Poland, która sama znalazła się w czołówce rankingu.

– To historyczny wynik. Nigdy wcześniej Polska nie miała tylu reprezentantów w zestawieniu »Europe’s Leading Start-up Hubs«. W trzeciej edycji tego rankingu warszawski Startup Hub Poland otwiera krajową listę najlepszych organizacji startupowych, plasując się w pierwszej 30-stce – czytamy w komunikacie organizacji.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz

Które polskie organizacje startupowe znalazły się w zestawieniu?

Na czele polskiej siódemki w rankingu znalazł się warszawski Startup Hub Poland. Organizacja nie tylko otwiera krajową listę, ale może się też pochwalić kilkoma innymi, ważnymi tytułami. Została najwyżej ocenioną organizacją w całej Europie Środkowo-Wschodniej, a także zajęła pierwsze miejsce w Europie pod względem jakości oferowanego mentoringu.

Liderem polskiej delegacji w rankingu Financial Times jest Startup Hub Poland, który zajął 29. miejsce. Pozostałe polskie podmioty, których nazwy nie zostały ujawnione w depeszy, uplasowały się na pozycjach: 30., 60., 68., 83., 94. oraz 151. Choć na podium znalazły się głównie firmy z Niemiec, Francji i Szwajcarii, tak liczna obecność Polaków w pierwszej dwusetce to wyraźny sygnał, że nasz kraj jest zauważany.

