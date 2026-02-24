Ceny ropy naftowej dalej rosną. Rynek liczy na deal USA i Iranu

Inwestorzy z uwagą śledzą rosnące ceny ropy naftowej, licząc na stabilizację dzięki negocjacjom USA-Iran.

Prezydent USA preferuje dyplomację, ale ostrzega przed konsekwencjami braku porozumienia.

Arabia Saudyjska notuje deficyt budżetowy z powodu niższych cen ropy, co dodatkowo komplikuje sytuację na rynku.

Ceny ropy rosną! Inwestorzy oczekują na porozumienie USA-Iran

Baryłka ropy West Texas Intermediate (WTI) w dostawach na kwiecień notowana na NYMEX w Nowym Jorku osiągnęła cenę 66,74 USD, co stanowi wzrost o 0,65 proc. Z kolei ropa Brent na ICE w dostawach na kwiecień wyceniana jest na 71,93 USD za baryłkę, co oznacza wzrost o 0,62 proc.

W czwartek 26 lutego w Genewie mają odbyć się kolejne rozmowy między negocjatorami ze Stanów Zjednoczonych i Iranu. To kolejna próba znalezienia rozwiązania dyplomatycznego, które pozwoli uniknąć eskalacji konfliktu zbrojnego.

Prezydent USA, Donald Trump, jasno wyraził swoje stanowisko w tej sprawie. "Jeśli nie uda nam się zawrzeć porozumienia z Iranem, będzie to bardzo zły dzień dla tego kraju i dla jego mieszkańców" - ostrzegł. Jednocześnie ocenił medialne doniesienia o potencjalnej wojnie z Iranem jako "fake newsy".

Wcześniej, portal Axios informował, że wysoki rangą wojskowy USA, gen. Dan Caine, ostrzegał w Białym Domu, że decyzja o ataku na Iran może wciągnąć USA w długotrwały konflikt na Bliskim Wschodzie i spowodować straty.

Wpływ napięć na Bliskim Wschodzie na ceny ropy

Analitycy wskazują, że napięcia na Bliskim Wschodzie mają bezpośredni wpływ na ceny ropy. Saul Kavonic, starszy analityk w MST Financial Services Pty Ltd., zauważył, że "rynki ropy naftowej pozostają w oczekiwaniu na doniesienia dotyczące sytuacji związanej z Iranem, ale możliwa deeskalacja w napiętych relacjach USA-Iran budzi jednak spore wątpliwości".

Kavonic dodał, że umacnianie obecności sił zbrojnych USA na Bliskim Wschodzie przyczyniło się do wzrostu cen ropy o około 10 USD na baryłce w ostatnich tygodniach.

Według doniesień "New York Times", prezydent Trump rozważa przeprowadzenie za kilka miesięcy dużego ataku na Iran, jeśli dyplomacja lub wstępny ograniczony atak nie przyniosą ustępstw ze strony Teheranu w sprawie programu jądrowego.

Problemy Arabii Saudyjskiej wpływają na rynek ropy

Na sytuację na rynku ropy wpływają również problemy budżetowe Arabii Saudyjskiej. Kraj ten, będący jednym z największych producentów ropy na świecie, zanotował największy kwartalny deficyt budżetowy od 2020 roku.

Deficyt budżetowy Arabii Saudyjskiej wzrósł w IV kwartale 2025 roku do 94,9 mld riali (25,3 mld USD), co jest najwyższym poziomem od pięciu lat. W całym 2025 roku deficyt wyniósł 276,6 mld riali, w porównaniu do 115,6 mld riali w 2024 roku. Dane te pochodzą z Ministerstwa Finansów Arabii Saudyjskiej.

Przychody Arabii Saudyjskiej z ropy naftowej spadły w IV kwartale 2025 roku do około 154,2 mld riali z 170,8 mld riali rok wcześniej. Królestwo zmaga się z deficytem budżetowym od końca 2022 roku.

