Ceny ropy rosną. Trump wzywa sojuszników do ochrony Cieśniny Ormuz

Ceny ropy naftowej rosną, a baryłka Brent kosztuje ponad 104 USD, po tym jak w ciągu ostatnich 2 tygodni podrożała o ponad 40%, w związku z eskalacją napięć wokół Cieśniny Ormuz.

USA, na czele z prezydentem Trumpem, naciskają na inne kraje, w tym Chiny, Francję i Koreę Południową, aby pomogły w odblokowaniu Cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku transportowego ropy.

Iran grozi odwetem za każdy atak na swoje obiekty energetyczne, a ostatnie amerykańskie naloty na wyspę Chark (irański hub naftowy) i irańskie ataki na amerykańskie cele bankowe w regionie nasilają obawy o dalszą eskalację.

Analitycy wskazują, że rynek ropy doświadcza zakłóceń cenowych, a duża część premii geopolitycznej została już uwzględniona w cenach, jednak inwestorzy czekają na wyraźniejsze sygnały faktycznej utraty podaży.

Ceny ropy rosną. Trump wzywa do działania w Cieśninie Ormuz

Inwestorzy na całym świecie z niepokojem patrzą w stronę Zatoki Perskiej. Wystarczyło wezwanie prezydenta USA Donalda Trumpa do międzynarodowej interwencji, by notowania ropy naftowej poszły ostro w górę. Baryłka amerykańskiej ropy WTI kosztuje już ponad 99 dolarów, a europejska Brent przekroczyła 104 dolary. Napięcia w Zatoce Perskiej sprawiły, że w ciągu zaledwie dwóch tygodni ceny ropy naftowej poszybowały w górę o ponad 40 procent.

Prezydent Donald Trump nie zamierza samodzielnie ponosić kosztów ochrony jednego z najważniejszych szlaków handlowych świata. Wezwał inne kraje, w tym sojuszników z NATO, by wzięły na siebie część odpowiedzialności za bezpieczeństwo w regionie. Jego apel jest bardzo bezpośredni.

Żądam, by inne kraje przyszły i chroniły swoje terytorium, skąd biorą źródła energii. I powinny przybyć i pomóc nam je chronić. Można by argumentować, że może w ogóle nie powinniśmy tam być, ponieważ jej nie potrzebujemy. Mamy dużo ropy naftowej – powiedział prezydent USA.Amerykański przywódca podkreślił, że prowadzi już rozmowy z około siedmioma państwami. Wyraził nadzieję, że swoje okręty wojenne wyślą między innymi Chiny, Francja, Japonia i Wielka Brytania. Biuro prezydenta Korei Południowej Li Dze Mjunga poinformowało, że Seul "uważnie przeanalizuje" prośbę Waszyngtonu.

Raport 13.03.2026

Wzajemne ataki w Zatoce Perskiej. USA i Iran wymieniają ciosy

Sytuacja w regionie jest niezwykle dynamiczna. W niedzielę dron zaatakował bazę Ali Al Salem w Kuwejcie, gdzie stacjonują żołnierze amerykańscy i włoscy. Bezzałogowiec uderzył w hangar, uszkadzając znajdujący się w nim sprzęt wojskowy. Na szczęście w ataku nikt nie został ranny.

Na ten ruch nadeszła szybka odpowiedź ze strony Stanów Zjednoczonych. Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało o uderzeniu na ponad 90 celów militarnych na wyspie Chark, która jest kluczowym irańskim hubem naftowym. Amerykanie podkreślili, że zniszczono składy min morskich i podziemne magazyny pocisków, ale nie atakowano infrastruktury związanej z wydobyciem ropy.

Iran nie pozostał dłużny. Minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi zagroził na platformie X, że jakikolwiek atak na irańskie instalacje energetyczne spotka się z natychmiastowym odwetem. Ostrzegł, że celem staną się amerykańskie firmy w regionie oraz przedsiębiorstwa, w których USA mają swoje udziały. Z kolei Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o zaatakowaniu oddziałów amerykańskich banków w państwach Zatoki Perskiej.

