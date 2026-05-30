Obligacje skarbowe to bezpieczny sposób na pożyczenie państwu pieniędzy, oferujący zyski i ochronę oszczędności przed inflacją.

Wśród dostępnych typów, obligacje indeksowane inflacją (np. 4-letnie COI, 10-letnie EDO) oferują stałe oprocentowanie w pierwszym roku, a następnie inflację plus marżę.

Długoterminowe obligacje EDO są idealne do oszczędzania na emeryturę, a beneficjenci programu 800+ mogą skorzystać ze specjalnych Obligacji Rodzinnych z wyższymi marżami.

Obligacje kupisz wygodnie online na obligacjeskarbowe.pl lub w placówkach PKO BP.

Czym są obligacje skarbowe

Wyobraź sobie, że pożyczasz pieniądze państwu, a ono zobowiązuje się oddać Ci je z nawiązką, czyli z odsetkami. Właśnie tym są obligacje skarbowe! Kupując obligację, stajesz się wierzycielem Skarbu Państwa. Obligacje skarbowe możesz kupić już za 100 złotych za sztukę. To sprawia, że są one bardzo elastycznym narzędziem do budowania oszczędności, niezależnie od tego, czy masz do zainwestowania małą, czy dużą kwotę. Są świetną alternatywą dla lokat bankowych, zwłaszcza w czasach, gdy oprocentowanie lokat bywa niskie, a inflacja wysoka. Skarb Państwa oferuje kilka rodzajów obligacji, które różnią się okresem trwania i sposobem naliczania odsetek.

Obligacje detaliczne

To najczęściej wybierane obligacje przez indywidualnych inwestorów. Są one dostępne w różnych wariantach czasowych, od krótkoterminowych po długoterminowe: 3-miesięczne obligacje skarbowe (OTS), roczne obligacje skarbowe (ROR), 2-letnie obligacje skarbowe (DOS), 3-letnie obligacje skarbowe (TOZ).

UWAGA! Zawsze sprawdzaj aktualne oprocentowanie obligacji na stronie Ministerstwa Finansów lub PKO BP przed zakupem. Oprocentowanie może się zmieniać z miesiąca na miesiąc, a wyższe stopy procentowe mogą oznaczać większe zyski dla Ciebie!

Obligacje indeksowane inflacją

Te obligacje są szczególnie interesujące w czasach wysokiej inflacji, ponieważ pomagają chronić Twoje oszczędności przed utratą wartości. 4-letnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją (COI). To prawdziwy hit dla wielu oszczędzających. W pierwszym roku oprocentowanie jest stałe (np. 6,50% rocznie). W kolejnych latach oprocentowanie jest równe wskaźnikowi inflacji plus dodatkowa marża (np. 1,25%).

10-letnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją (EDO). To najdłuższe obligacje indeksowane inflacją, idealne do długoterminowego oszczędzania, np. na emeryturę. Działają podobnie jak COI – stałe oprocentowanie w pierwszym roku (np. 6,80% rocznie), a w kolejnych latach inflacja plus marża (np. 1,50%).

Obligacje rodzinne

Obligacje Rodzinne (ROD) to specjalny rodzaj obligacji, dostępny tylko dla beneficjentów programu Rodzina 800+. Są one emitowane na 6 i 12 lat i mają na celu wspieranie długoterminowego oszczędzania na przyszłość dzieci.

Jeśli pobierasz świadczenie 800+, to obligacje ROD mogą być dla Ciebie bardzo atrakcyjną opcją, aby zabezpieczyć przyszłość swoich wnuków lub dzieci. Oferują one wyższe marże niż standardowe obligacje indeksowane inflacją, co oznacza potencjalnie większe zyski.

Jak kupić obligacje skarbowe?

Kupowanie obligacji skarbowych jest znacznie prostsze, niż mogłoby się wydawać. Masz do wyboru dwie główne drogi: przez internet lub w placówce bankowej. Najwygodniejszym sposobem jest zakup obligacji przez internet. Możesz to zrobić na stronie internetowej Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (obligacjeskarbowe.pl).

Jeśli wolisz załatwiać sprawy osobiście, możesz kupić obligacje w oddziałach PKO Banku Polskiego lub w Punktach Usług Maklerskich PKO BP. Pracownik banku pomoże Ci wybrać odpowiednie obligacje i wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty.

Ile można zarobić na obligacjach?

Zysk z obligacji skarbowych zależy od ich oprocentowania i rodzaju. Obligacje indeksowane inflacją (COI, EDO, ROD) dają szansę na wyższe zyski w dłuższym terminie, szczególnie gdy inflacja jest wysoka.

Przykład: Załóżmy, że kupisz 10 obligacji EDO za 1000 zł. W pierwszym roku oprocentowanie stałe wynosi 6,80%. Zarobisz 68 zł odsetek. W drugim roku inflacja wyniosła 10%, a marża to 1,5%. Oprocentowanie wyniesie 11,5%. Zarobisz 115 zł odsetek. W trzecim roku inflacja spadła do 5%, marża to 1,5%. Oprocentowanie wyniesie 6,5%. Zarobisz 65 zł odsetek.

Pamiętaj, że od zysków z obligacji musisz zapłacić tzw. „podatek Belki", czyli podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

