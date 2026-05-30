Zapomniane zabawki z PRL, które jeszcze niedawno lądowały na śmietniku, stały się dziś prawdziwą fortuną dla kolekcjonerów, osiągając astronomiczne ceny.

Resoraki, lalki Bella, stare zestawy LEGO i kultowy Pegasus to tylko niektóre z przedmiotów, za które kolekcjonerzy płacą tysiące złotych.

Sprawdź swój strych lub piwnicę, bo niewykorzystane skarby z dzieciństwa mogą być warte więcej niż nowoczesny sprzęt elektroniczny!

Moda na przedmioty z czasów PRL wróciła z ogromną siłą. Dotyczy to nie tylko mebli czy porcelany, ale również dziecięcych zabawek. Dla jednych to sentymentalna podróż do dzieciństwa, dla innych — coraz poważniejszy rynek kolekcjonerski.

Stare zabawki z PRL stały się inwestycją

Jeszcze niedawno rodzice traktowali je jak zwykłe rupiecie. Dziś wiele osób regularnie przeszukuje aukcje internetowe i targi staroci w poszukiwaniu kultowych zabawek z PRL. Powód jest prosty — ceny mocno poszły w górę.

Najbardziej wartościowe są egzemplarze:

w oryginalnych pudełkach,

kompletne,

bez uszkodzeń,

pochodzące z krótkich serii,

produkowane przez znane marki.

Ogromne znaczenie ma też nostalgia. Pokolenie dzisiejszych 40- i 50-latków często chce odzyskać fragment dzieciństwa. W efekcie zabawki, które kiedyś kosztowały kilkadziesiąt złotych, dziś osiągają ceny liczone w tysiącach. Eksperci rynku kolekcjonerskiego podkreślają, że szczególnie mocno zdrożały zabawki mechaniczne, stare LEGO, resoraki i lalki z lat 70., 80. i początku 90.

Resoraki z PRL mogą być warte więcej niż nowy smartfon

Prawdziwym hitem są dziś stare samochodziki Matchbox i Hot Wheels. Szczególnie poszukiwane są modele z lat 70. i 80., zwłaszcza serie Matchbox Superfast oraz Hot Wheels Redline. Na zagranicznych aukcjach kompletne modele w pudełkach osiągają ceny od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. W Polsce popularne egzemplarze kosztują zwykle od 200 do 1500 zł, ale rzadkie modele potrafią być znacznie droższe.

Kolekcjonerzy polują również na polskie zabawki z PRL przedstawiające Fiata 126p, Poloneza, Żuka czy Nysę. Szczególnie cenione są metalowe modele produkowane przez krajowe zakłady zabawkarskie.

Duże emocje budzą też stare kolejki elektryczne PIKO. Kompletny zestaw z lokomotywą, wagonami, torami i pudełkiem może dziś kosztować kilka tysięcy złotych.

Lalki z PRL dziś kosztują fortunę

Ogromnie podrożały również stare lalki. Szczególnie te produkowane przez kultowe firmy Bella czy Mewa.

Najbardziej wartościowe są egzemplarze:

z oryginalnymi ubrankami,

z włosami w dobrym stanie,

w fabrycznych pudełkach.

Niektóre lalki Bella osiągają dziś ceny przekraczające 3–4 tys. zł.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również pierwsze Barbie sprowadzane do Polski w latach 80. W czasach PRL były symbolem luksusu i marzeniem wielu dzieci. Kolekcjonerzy szczególnie szukają lalek Mattel produkowanych na Tajwanie lub w Malezji. Limitowane egzemplarze mogą kosztować nawet ponad 10 tys. zł.

Stare LEGO z PRL osiąga dziś zawrotne ceny

Jednymi z najdroższych zabawek są dziś stare zestawy LEGO. Szczególnie te z kultowych serii:

LEGO Space,

LEGO Castle,

LEGO Pirates.

Zestawy z instrukcjami i pudełkami potrafią kosztować od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Rekordowe ceny osiągają nieotwierane zestawy z lat 80. i 90. Eksperci podkreślają, że ogromne znaczenie ma kompletność zestawu. Brakujące figurki, instrukcje czy pudełka mogą mocno obniżyć wartość. Warto też sprawdzić numery zestawów. Niektóre krótkie serie produkcyjne są dziś wyjątkowo poszukiwane przez kolekcjonerów na całym świecie.

Pegasus i stare gry wróciły do łask

Coraz więcej warte są również elektroniczne zabawki z końcówki PRL i początku lat 90. Kultowy Pegasus, czyli popularna w Polsce konsola do gier, dla wielu osób był pierwszym kontaktem z elektroniczną rozrywką. Dziś sprawne zestawy z kartridżami osiągają ceny od kilkuset do ponad tysiąca złotych. Rzadkie gry bywają jeszcze droższe.

Prawdziwymi perełkami są także radzieckie gry elektroniczne LCD, w tym kultowy „Wilk i zając”. Dobrze zachowane egzemplarze potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się też pierwsze urządzenia Nintendo Game & Watch.

Pluszaki i bohaterowie dobranocek też są cenne

Na wartości zyskały również zabawki związane z kultowymi dobranockami. Miś Uszatek, Reksio czy Colargol dziś wracają jako przedmioty kolekcjonerskie.

Szczególnie poszukiwane są:

oryginalne maskotki,

licencjonowane zabawki,

pluszaki z metkami,

limitowane serie.

Niektóre egzemplarze osiągają ceny przekraczające 1000 zł.

Jak sprawdzić, czy stare zabawki są coś warte?

Eksperci radzą, by przed sprzedażą dokładnie sprawdzić rynek. Pomocne mogą być:

Allegro,

OLX,

eBay,

grupy kolekcjonerskie na Facebooku,

fora dla miłośników PRL.

Najlepiej porównywać ceny zakończonych aukcji, a nie tylko wystawionych ofert. Warto też zachować ostrożność przy czyszczeniu zabawek. Zbyt agresywna renowacja może obniżyć ich wartość. Kolekcjonerzy zwracają uwagę nawet na drobne szczegóły — oryginalne naklejki, instrukcje czy pudełka potrafią podnieść cenę kilkukrotnie.

Rynek starych zabawek rośnie z roku na rok. Wiele osób dopiero teraz odkrywa, że przedmioty z dzieciństwa mogą mieć dziś ogromną wartość. Dlatego zanim rodzice lub dziadkowie wyrzucą stare kartony ze strychu, warto dokładnie sprawdzić ich zawartość. Może się okazać, że zapomniana zabawka z PRL jest dziś warta więcej niż nowoczesny sprzęt elektroniczny.

